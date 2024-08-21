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被指仍拖欠強積金供款 金記：到期後一個月內處理 冀各方體諒中小企難處

積金局昨日回應本報對於金記冰室母公司金記餐飲拖欠員工强積金供款的查詢，指金記餐飲已全數補交今年2月及3月份的總欠款310萬元，至於4月至6月份的强積金供款及附加費共420萬元亦在積金局跟進後全數補交欠款。金記現時仍拖欠7月强積金供款，涉600多名僱員約130萬元。

金記控股發言人今日表示，公司支付強積金的安排是在到期後的一個月內處理，不存在拖欠強積金問題。在此各行各業經營困難的時期，希望各方能體諒中小企業的難處，給予支持和包容。

積金局昨日稱正繼續向金記餐飲跟進，並要求盡快補交欠款，否則局方會再次入稟法庭向金記餐飲民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。積金局今年5月入稟高等法院要求金記餐飲償還拖欠的2月及3月供款，涉及980名僱員及310萬元。

金記餐飲主席徐汶緯上周五會見傳媒時，被問及2月及3月拖欠員工強積金310萬元一事，他稱事件已解決，指有知名基金投資者投資金記，惟未透露金額及持有股權，只肯定自己不會喪失對金記的控制權。而本報記者翻查公開資料，發現金記上月抵押商標及資產，以取得一筆1850萬元貸款。

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