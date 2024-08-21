金記控股發言人今日表示，公司支付強積金的安排是在到期後的一個月內處理，不存在拖欠強積金問題。在此各行各業經營困難的時期，希望各方能體諒中小企業的難處，給予支持和包容。

積金局昨日稱正繼續向金記餐飲跟進，並要求盡快補交欠款，否則局方會再次入稟法庭向金記餐飲民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。積金局今年5月入稟高等法院要求金記餐飲償還拖欠的2月及3月供款，涉及980名僱員及310萬元。

金記餐飲主席徐汶緯上周五會見傳媒時，被問及2月及3月拖欠員工強積金310萬元一事，他稱事件已解決，指有知名基金投資者投資金記，惟未透露金額及持有股權，只肯定自己不會喪失對金記的控制權。而本報記者翻查公開資料，發現金記上月抵押商標及資產，以取得一筆1850萬元貸款。

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