moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

嘉華中期少賺68% 中期息0.04元 跌42%

嘉華國際（0173）公布，上半年少賺68.09%至約1.54億元，每股基本盈利為0.0491元﹔核心盈利為1.32億元，派中期息每股0.04元，按年跌42.86%。

嘉華上半年營業額按年跌60.87%至12.13億元﹔當中來自物業銷售的營業額按年跌69.06%至8.46億元，租金收入按年跌0.94%至3.22億元，酒店營運營業額按年增11.15%至4487.7萬元。

集團指，上半年營業額主要來自香港嘉峯匯及嘉熙，與廣州嘉云匯的物業銷售，以及上海嘉華中心的租金收入。與去年同期相比，期內主要因較少預售項目交付予買家以致營業額下跌。期內，集團的應佔營業額為18.05億元。

上半年嘉華已簽約之應佔銷售為51億元，主要來自香港嘉峯匯及維港滙，上海嘉俊庭及廣州嘉云匯。 截至2024年6月底已簽約但未確認之應佔銷售約為港幣161億元，預計自2024年下半年起入賬。

集團指，各個發展中項目的整體工程均如期進行，數個合營企業項目將如期於2024年底至2025年分期竣工。而內地方面，上半年上海嘉俊庭帶來37億元的銷售額，而隨著南京嘉璟峰於八月竣工，其預售單位交付予買家的準備工作已展開，相應的銷售收入將於2024年下半年確認入賬。集團其他發展中項目的整體工程均如期進行。

 

其他報道

粵豐環保少賺27% 停派中期息

被指仍拖欠強積金供款 金記：到期後一個月內處理 冀各方體諒中小企難處

沃爾瑪據報以近下限24.95美元出售京東 折讓12.9%

半日沽空金額增38% 京東沽空增9.5倍 比率35%

吉利中期多賺5.7倍 撇除減值增1.1倍 不派息

石藥集團中期多賺1.8% 派息增14.3%至16仙

遭沃爾瑪減持 京東集團：今斥逾30億回購 已耗盡限額

嘉里建設中期基礎溢利跌19% 中期息0.4元