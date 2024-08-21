嘉華上半年營業額按年跌60.87%至12.13億元﹔當中來自物業銷售的營業額按年跌69.06%至8.46億元，租金收入按年跌0.94%至3.22億元，酒店營運營業額按年增11.15%至4487.7萬元。

集團指，上半年營業額主要來自香港嘉峯匯及嘉熙，與廣州嘉云匯的物業銷售，以及上海嘉華中心的租金收入。與去年同期相比，期內主要因較少預售項目交付予買家以致營業額下跌。期內，集團的應佔營業額為18.05億元。

上半年嘉華已簽約之應佔銷售為51億元，主要來自香港嘉峯匯及維港滙，上海嘉俊庭及廣州嘉云匯。 截至2024年6月底已簽約但未確認之應佔銷售約為港幣161億元，預計自2024年下半年起入賬。

集團指，各個發展中項目的整體工程均如期進行，數個合營企業項目將如期於2024年底至2025年分期竣工。而內地方面，上半年上海嘉俊庭帶來37億元的銷售額，而隨著南京嘉璟峰於八月竣工，其預售單位交付予買家的準備工作已展開，相應的銷售收入將於2024年下半年確認入賬。集團其他發展中項目的整體工程均如期進行。

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