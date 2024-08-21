上半年平醫收入按年下跌5.8%，臧珞琦稱去年同期仍有一些需要調整的業務存在，另外疫情剛結束亦帶動健康管理服務集中履約產生高基數影響。不過該行戰略業務的母公司平保（2318）相關保險和金融端業務（F端）和在企業端業務（B端），收入分別按年上升3.4%和58.8%。下半年通過F端產品創新、加強醫險協同，以及在B端拓展新客戶、加強續約率，展望全年收入可以企穩並增長。

平醫上半年費用總額按年下降37%，費用率按年跌18%至36.4%，臧珞琦表示公司利用人工智能提升服務效率、降低服務成本，他們也完成公司組織結構重建、以客戶服務為導向的服務流程提升。她指整體費用率還有改善空間，包括增強F端客戶黏性，以及提升企業客戶服務續約，以降低渠道佣金。

平醫扭虧帶動股價開市高開逾6%，不過升幅早段收窄，至午市前轉跌，下午3時報10.3元，跌1.15%。對於上半年轉盈後派息問題，臧珞琦指業務仍在高增長期，持有較多現金以把握市場機遇做法合理，將綜合考慮戰略規劃、業務發展、市場環境、綜合資本收益率表現等因素，尋找平衡不同股東訴求的市值管理方案。

其他報道

嘉華中期少賺68% 中期息0.04元 跌42%

粵豐環保少賺27% 停派中期息

被指仍拖欠強積金供款 金記：到期後一個月內處理 冀各方體諒中小企難處

沃爾瑪據報以近下限24.95美元出售京東 折讓12.9%

半日沽空金額增38% 京東沽空增9.5倍 比率35%

吉利中期多賺5.7倍 撇除減值增1.1倍 不派息

石藥集團中期多賺1.8% 派息增14.3%至16仙

遭沃爾瑪減持 京東集團：今斥逾30億回購 已耗盡限額

嘉里建設中期基礎溢利跌19% 中期息0.4元

晶苑半年多賺14% 增派息比至6成 中期息增176%

恒指半日跌165點 科指跌2% 京東跌10% 京東健康亦跌逾5%

港交所半年盈利跌3%派中期息4.36元 次季多賺9%至31.6億

香港快運送2000張0元越南富國島「輕便飛」機票 12月6日開通航線

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.39%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

馬斯克入主X後拒付伺服器零件費用 涉1.2億美元 台伺服器大廠緯穎提告

大摩：下調恒指目標 因中國通縮風險

人民幣兌美元中間價 一年來首次弱於預期

減持京東| 沃爾瑪據稱將專注內地超市、山姆業務

消息：沃爾瑪擬售京東 緩資金壓力 不涉合作關係 套現最多37.4億美元

A股三大指數低開 人行淨回籠1112億人幣