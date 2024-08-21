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平醫：相信毛利率可持續提升

平安好醫生（1833）中期扭虧，自上市以來首次錄得半年純利，財席財務官臧珞琦表示，平醫上半年毛利率按年持平在32.2%，臧珞琦表示各個業績板塊的毛利率可能有所波動，但是整體公司成本控制、產品服務競爭力、費用資源投入、服務投產管控是非常有效，相信毛利率可以持續提升。

上半年平醫收入按年下跌5.8%，臧珞琦稱去年同期仍有一些需要調整的業務存在，另外疫情剛結束亦帶動健康管理服務集中履約產生高基數影響。不過該行戰略業務的母公司平保（2318）相關保險和金融端業務（F端）和在企業端業務（B端），收入分別按年上升3.4%和58.8%。下半年通過F端產品創新、加強醫險協同，以及在B端拓展新客戶、加強續約率，展望全年收入可以企穩並增長。

平醫上半年費用總額按年下降37%，費用率按年跌18%至36.4%，臧珞琦表示公司利用人工智能提升服務效率、降低服務成本，他們也完成公司組織結構重建、以客戶服務為導向的服務流程提升。她指整體費用率還有改善空間，包括增強F端客戶黏性，以及提升企業客戶服務續約，以降低渠道佣金。

平醫扭虧帶動股價開市高開逾6%，不過升幅早段收窄，至午市前轉跌，下午3時報10.3元，跌1.15%。對於上半年轉盈後派息問題，臧珞琦指業務仍在高增長期，持有較多現金以把握市場機遇做法合理，將綜合考慮戰略規劃、業務發展、市場環境、綜合資本收益率表現等因素，尋找平衡不同股東訴求的市值管理方案。

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