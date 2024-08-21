領展行政總裁王國龍、香港哥爾夫球會會長郭永亮、亞巡賽營運總監羅洛（David Rollo），以及中國香港高爾夫球協會主席吳繩綱一同在今日於香港哥爾夫球會深水灣會所舉行的新聞發布會上，攜手宣布賽事的全新冠名贊助。

郭永亮表示，十分期待來自大灣區及其他地區的世界級高爾夫球手和球迷回到粉嶺球場參加第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，並一同慶祝球會成立135周年。此城中最歷史悠久的職業體壇盛事總是與別不同，也富有歷史意義的。

王國龍則表示，「領展香港高爾夫球公開賽」是球壇上一項標誌性的賽事，透過賽事，香港將呈現其世界首屈一指的高爾夫球體驗，吸引本地和國際的職業及業餘高爾夫球手參與。公司支持「香港高爾夫球公開賽」，正好彰顯領展總部設在香港、與本地社區有深厚聯繫且擁抱亞太區內機遇的企業定位。」。亞巡賽營運總監羅洛說，們歡迎領展的加入，成為亞巡賽不斷增長的商業合作夥伴之一。

今屆「領展香港高爾夫球公開賽」將再次成為亞巡賽國際系列賽的十個賽站之一。2024年為亞巡賽提供2350萬美元的獎金。「領展香港高爾夫球公開賽」的總獎金為200萬美元。

上賽季成為亞巡賽年度最佳新秀球員許龍一將與上屆冠軍、新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）一起出戰「領展香港高爾夫球公開賽」。高爾夫球界的傳奇球星皮亞（Gary Player）已正式擔任2024年賽事大使，並確定在賽事期間現身粉嶺球場。今屆公開賽的門票價格將與去年維持同一水平，首兩天即11月21日及22日免費開放予公眾入場，11月23日及24日的單日門票200元，四天入場證為300元。

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