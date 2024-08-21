恒指今早低開197點，高位跌95點，低位跌278點，高低波幅183點。上升股份比例為22.15%，下跌為34.73%，無升跌為43.11%。

恒指收市跌120點或0.69%，報17391點，大市成交金額938億元，較上日增加25.89%，是8月19日944.15億元成交後最多；國指跌53點或0.87%，報6141點。恒生科技指數收報3434點，跌1.82%。

藍籌股成交金額445.17億元，佔大市成交47.45%；科指成份股成交金額295.29億元，佔大市成交31.48%；國指成份股成交金額414.3億元，佔大市成交44.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.85%，至88.94億元，佔大市成交9.47%。牛熊證成交金額42.51億元，增加0.95%；窩輪成交金額46.43億元，增加6.66%。

藍籌23隻升，53隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升8.36%，收報49.25元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌8.73%，收報102.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報49.25元，升8.36%；跌幅最大的是快手（1024）收報40元，跌9.91%。

恒指曾跌穿10天線(17239.21點)、250天線(17279.64點)。科指跌穿10天線(3435.17點)、20天線(3427.04點)。

北水南下合計淨流入2.81億元，較上日減少84.32%，連續第2日流入，累計流入20.75億元。北水本月累計流入341.98億元，按月減少28.67%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.59%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見17232.13點，是8月15日16926.47點後最低。收市報17391.01點，是8月15日後收市新低，當日報17109.14點。連跌2日，累計跌178.56點，對上一次連跌2日是8月15日。

科指曾跌最多3.41%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。低見3378.65點，是8月15日3347.21點後最低。收市報3434.39點，是8月15日後收市新低，當日報3384.38點。連跌2日，累計跌82.7點，對上一次連跌2日是8月13日。

國指曾跌最多1.97%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見6073.41點，是8月15日5956.91點後最低。收市報6141.78點，是8月15日後收市新低，當日報6035.27點。連跌2日，累計跌84.08點，對上一次連跌2日是8月2日。

午後消息股表現

平醫（1833）：相信毛利率可持續提升。收報10.38元，跌0.38%。

嘉華（0173）中期少賺68% 中期息0.04元 跌42%。收報1.8元，升0.56%。

粵豐環保（1381）少賺27% 停派中期息。收報4.43元，跌0.23%。

吉利（0175）中期多賺5.7倍 撇除減值增1.1倍 不派息。收報7.88元，升0.13%。

石藥集團（1093）中期多賺1.8% 派息增14.3%至16仙。收報5.68元，跌5.65%。

沃爾瑪據報以近下限24.95美元出售京東（9618） 折讓12.9%。遭沃爾瑪減持 京東集團：今斥逾30億回購 已耗盡限額。收報102.4元，跌8.73%。

京東（9618）曾跌最多12.03%，是2023年10月13日後最大跌幅，當日跌幅為12.91%。低見98.7元，是8月15日98.05元後最低。收市報102.4元，是8月15日後收市新低，當日報99.35元。連跌2日，累計跌9.99元，對上一次連跌2日是8月2日。

嘉里建設（0683）中期基礎溢利跌19% 中期息0.4元。收報14.02元，跌0.71%。

晶苑（2232）半年多賺14% 增派息比至6成 中期息增176%。收報3.54元，升4.73%。

港交所（0388）半年盈利跌3%派中期息4.36元 次季多賺9%至31.6億。收報228.6元，跌1.47%。

今早及隔晚消息股表現

中通快遞（2057）中期少賺4.1% 中期息0.35美元。收報161.2元，升1.58%。

中國高速傳動（0658）發盈警 盈轉虧 蝕不超過5.3億人幣。收報1.08元，跌1.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報85元，跌1.9%。恒地（0012）收報21.65元，跌1.81%。網易（9999）收報140元，跌1.34%。小米（1810）收報17.52元，跌0.9%。藥明生物（2269）收報11.36元，跌2.91%。恒基發展（0097）收報0.114元，無升跌。陸控（6623）收報10.88元，升1.12%。電視廣播（0511）收報3.3元，跌0.6%。微博－ＳＷ（9898）收報60.7元，跌4.86%。

聯想控股（3396）擬全購聯想集團認股證及增購，全數行使涉資逾55億。收報5.29元，跌0.94%。

美麗華（0071）中期基礎溢利微跌賺3.98億派息0.23元，小輪中期盈利0.89億派息0.1元。收報9.5元，跌0.73%。

康健（3886）發盈警，料中期虧損逾4290萬。收報0.265元，升1.92%。

中石化油服（1033）中期盈利升16%不派息，擬斥最多5000萬人幣回購A股。收報0.53元，無升跌。

徽商銀行（3698）盈喜料上半年多賺5.9%，不良貸款額和不良貸款率雙降。收報2.22元，升0.45%。

舜宇光學（2382）上半年純利增近1.5倍，不派中期息。收報49.25元，升8.36%。

中旅（0308）發盈警料中期盈利跌逾六成。見52周低0.98元，收報1元，跌0.99%。

中電信（0728）維持今年資本開支預測，重申派息率3年內升至75%以上。中國電信上半年多賺8.2%，中期息0.1671元人幣。收報4.65元，升1.75%。

泡泡瑪特（9992）上半年純利增九成至10億人幣，不派中期息。創52周高，見46.5元，收報46.25元，升10.51%。

越秀服務（6626）：1億平方米在管面積目標不變，併購商譽減值風險大需慎重。收報3.04元，升1.67%。

融創中國（1918）發盈警，料上半年蝕150億人幣。收報0.96元，跌4.95%。

匯控（0005）據報擬出售南非業務，以專注亞洲市場。收報66.2元，跌0.75%。

小鵬汽車（9868）第二季虧損收窄至12.2億人幣。收報26.95元，跌2.18%。

中移動（0941）7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶。收報74.3元，升0.27%。

同程旅行（0780）第二季盈利增長10%至6.57億人幣，續不派中期息。收報13.9元，升5.95%。

越秀服務（6626）上半年多賺12%，中期息0.1元人幣。收報3.04元，升1.67%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10元，升0.6%。

大摩、匯豐維持恒安評級（1044）。收報24.05元，升0.63%。

Capital Group減持銀娛（0027）至5%以下。收報31.25元，跌0.64%。

平醫（1833）中期賺5665萬人幣，上市以來首錄半年純利。收報10.38元，跌0.38%。

快手（1024）次季經調整純利升74%至46.79億人幣，稍勝預期。收報40元，跌9.91%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.7元，收報59.5元，跌0.17%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1815元，收報1807.5元，跌0.19%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1815元，收報1807.5元，跌0.19%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1089.4元，收報1089.4元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.7元，收報1066.5元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1143.85元，收報1143.85元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.64元，收報7.63元，跌0.07%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.6元，收報37.6元，升0.27%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.9元，收報1043.9元，升0.01%；經發物業（1354）創上市新高，見16.08元，收報16.06元，升12.62%；聲通科技（2495）創上市新高，見224元，收報222元，升3.26%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.48元，收報10.94元，升17.51%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見17.2元，收報16.16元，升17.96%；美的置業（3990）創52周高，見7.65元，收報7.45元，升4.78%；中國儒意（0136）創52周高，見2.36元，收報2.33元，升0.87%；第一太平（0142）創52周高，見4.1元，收報4.06元，升4.37%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.1元，收報8.1元，升0.62%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.45元，收報0.44元，升14.29%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.138元，收報0.138元，升11.29%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，新高教（2001）低見1.64元，收報1.72元，跌4.44%；廣汽集團（2238）低見2.5元，收報2.54元，跌0.39%；九毛九（9922）低見2.38元，收報2.41元，跌0.82%；卡姆丹克（0712）低見0.072元，收報0.073元，跌6.41%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.24元，收報0.244元，跌6.15%；世紀金花（0162）低見0.038元，收報0.039元，跌7.14%；世紀陽光（0509）低見0.102元，收報0.112元，升1.82%；豐盛控股（0607）低見0.38元，收報0.39元，跌4.88%；高山企業（0616）低見0.109元，收報0.115元，跌10.16%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.072元，收報0.073元，跌6.41%。

77隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見6.21元，收報6.31元，跌0.32%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.149元，無升跌；嚐高美（8371）低見1.23元，收報1.24元，跌3.13%；蒙牛（2319）低見12.26元，收報12.32元，跌2.22%；信義光能（0968）低見3.11元，收報3.18元，無升跌；潤啤（0291）低見22.3元，收報22.9元，升1.1%；華潤啤酒（0291）低見22.3元，收報22.9元，升1.1%；香港中旅（0308）低見0.98元，收報1元，跌0.99%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；低見12.26元，收報12.32元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，創輝珠寶（8537）創52周高，見0.55元，收報0.445元，升151.41%；泰達生物（8189）創52周高，見0.26元，收報0.24元，升65.52%；承輝國際（1094）收報0.86元，升56.36%；泛遠國際（2516）收報1.16元，升39.76%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.184元，升26.9%；壽康集團（0575）收報0.57元，升26.67%；智昇集團控股（8370）收報0.4元，升25%；神通機器人教育（8206）收報0.026元，升23.81%；瑞遠智控（8249）收報0.092元，升22.67%；聯旺集團（8217）收報0.087元，升22.54%。

下跌異動股，包括，S&T HLDGS（3928）收報2.71元，跌20.76%；耀才證券金融（1428）收報1.48元，跌19.13%；融信服務（2207）收報0.59元，跌18.06%；道和環球（0915）收報0.055元，跌17.91%；上諭集團（1633）見52周低0.07元，收報0.072元，跌17.24%；昊天國際建投（1341）收報0.5元，跌16.67%；中國上城（2330）收報0.075元，跌15.73%；樂普生物－Ｂ（2157）創上市新低，見2.24元，收報2.31元，跌15.38%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.97元，跌14.91%。

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