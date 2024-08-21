據國家金監局在8月21日最新公布，商業銀行已審批「白名單」項目5392個，審批通過融資金額近1.4萬億元人民幣（下同）。
金融監管總局統計與風險監測司司長廖媛媛介紹，城市房地產融資協調機制以城市為主體，以項目為中心，符合規定的「白名單」項目及時獲得資金支持，為促進項目建成交付、保障購房人合法權益、穩定房地產市場發揮了積極作用，精準支持房地產項目融資取得階段性成效。
在去年11月，首次出現「白名單」的機制，當時傳出中國監管部門擬定50家房企「白名單」 ，並包括多家出險房企如碧桂園（2007）、旭輝（884）等。其後在1月份，再傳出進階版的「白名單」機制，確立「白名單」是以房地產項目為主體，符合規定的「白名單」項目及時獲得資金支持。
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