moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

TVB免費電視業務回復正數EBITDA  集團中期虧損降至1.43億不派息

電視廣播（0511）（TVB）公布6月底止中期業績，期內香港電視廣播業務及集團本身均實現正數EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）分別達900萬元及4700萬元，集團整體仍然在稅後錄得虧損，股東應佔虧損1.43億元，去年同期虧損4.07億元，期內繼續不派中期息。

TVB期內核心電視業務收入按年增長12%至14.45億元，主要受惠於香港及內地業務收入分別增長20%及22%所致。當中免費電視業務廣告收入按年錄得21%增長但是受到電商業務規模縮減影響，因此集團整體收入按年減少3%至15.13億元。

在香港免費電視業務方面，TVB Plus開台後，黃金時段平均收視2.1點，「直播零接觸」其中一集最高收視達5.7點。該台在香港各大社交媒體平台上的平均月度活躍用戶超過2000萬名，每月與互聯網用戶進行超過600萬次的網上互動。翡翠台及明珠台在廣東省的每月平均收看人數超過2700萬人。

期內該台繼續節省成本，總營運成本在期內較去年同期減少3.05億元或16%，至16.22億元。行政主席許濤表示，廣告業務將於今年進一步增長，數碼廣告尤其OTT業務方面亦會進一步增長，並預計集團全年繼續實現正數EBITDA，並有望實現淨利潤。他估計，今年度進一步削減總成本8至10%。

 

其他報道

恒指收市跌120點 科指跌1.8% 成交增2% 北水流入降 京東跌8.7%

領展3年冠名贊助「領展香港高爾夫球公開賽」  總獎金200萬美元

市建局擬發債120億創港紀錄　息率定價3.35至3.55厘

銀河國際：專項債資金購存量待售房 看似利好行業

平醫：相信毛利率可持續提升

嘉華中期少賺68% 中期息0.04元 跌42%

粵豐環保少賺27% 停派中期息

被指仍拖欠強積金供款 金記：到期後一個月內處理 冀各方體諒中小企難處

沃爾瑪據報以近下限24.95美元出售京東 折讓12.9%

半日沽空金額增38% 京東沽空增9.5倍 比率35%

吉利中期多賺5.7倍 撇除減值增1.1倍 不派息

石藥集團中期多賺1.8% 派息增14.3%至16仙

遭沃爾瑪減持 京東集團：今斥逾30億回購 已耗盡限額

嘉里建設中期基礎溢利跌19% 中期息0.4元