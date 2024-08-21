電視廣播（0511）（TVB）公布6月底止中期業績，期內香港電視廣播業務及集團本身均實現正數EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）分別達900萬元及4700萬元，集團整體仍然在稅後錄得虧損，股東應佔虧損1.43億元，去年同期虧損4.07億元，期內繼續不派中期息。
TVB期內核心電視業務收入按年增長12%至14.45億元，主要受惠於香港及內地業務收入分別增長20%及22%所致。當中免費電視業務廣告收入按年錄得21%增長但是受到電商業務規模縮減影響，因此集團整體收入按年減少3%至15.13億元。
在香港免費電視業務方面，TVB Plus開台後，黃金時段平均收視2.1點，「直播零接觸」其中一集最高收視達5.7點。該台在香港各大社交媒體平台上的平均月度活躍用戶超過2000萬名，每月與互聯網用戶進行超過600萬次的網上互動。翡翠台及明珠台在廣東省的每月平均收看人數超過2700萬人。
期內該台繼續節省成本，總營運成本在期內較去年同期減少3.05億元或16%，至16.22億元。行政主席許濤表示，廣告業務將於今年進一步增長，數碼廣告尤其OTT業務方面亦會進一步增長，並預計集團全年繼續實現正數EBITDA，並有望實現淨利潤。他估計，今年度進一步削減總成本8至10%。
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