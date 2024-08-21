期内集團收入增加5.4%至3.8億元。成像一次性產品分部的強勁增長，增加50.9%至1.9億元，佔2024年上半年總收入49.8%，足以完全抵銷有餘呼吸產品分部及骨科支護康復器具分部收入減少的影響。並且健康護理及保健產品多元化策略成功，貢獻收入1700萬元，按年增加56.0%。

期間毛利輕微增長0.3%至1.2億元。毛利率由32.9%輕微下降至31.3%，主要由於產品組合變動及存貨撥備增加所致。

另外，集團指意識到研發及產品創新為長遠增長的主要推動力，將繼續致力投放資源於研發。集團於内地廣東省江門市開平市的新研發生產設施建設進度良好，目標於2025年年底試行運作。

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