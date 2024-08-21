恒基發展（0097）公布，截至今年6月底中期虧損為6900萬元，較去年虧損1800萬元顯著擴大。每股虧損為2.3仙，由於期內錄得虧損，董事局宣布不派發中期股息。
恒發解釋，上半年虧損主要是由於出境旅遊、跨境消費及購物熱潮導致集團零售額下降所致。
集團業務主要為經營5間名為「千色 Citistore」之百貨公司及兩間名為「C 生活」之實用家品專賣店；以及兩間名為「APITA」或「UNY」附設超級市場之百貨公司，及兩間名為「UNY」之超級市場。
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