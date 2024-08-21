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小米次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣 電動車收入62億

小米（1810）公布第二季業績，收入創歷史新高，按年錄得888.88億元（人民幣，下同），按年升32%；純利為50.7億元，按年升38.3%；計及智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損18億元，經調整淨利潤升20.1%至61.75億元。

集團指出，今年3月28日推出首款電動車，分部報告改為手機×AIoT分部及智能電動汽車等創新業務分部，以反映最新「人車家全生態」戰略。

集團手機 x AIoT分部期內收入按年升22.5%至825.19億元，全球智能手機出貨量為4220萬台，同比增長28.1%，智能手機平均售價（ASP）按年下跌0.8%至1103.5元，主要由於內地競爭加劇以及ASP較低的新興市場的銷售量增加。IoT與生活消費產品收入期內收入按年減少20.3%至268億元，創歷史新高，主要是由於內地智能大家電、境外平板及全球可穿戴產品收入增加所致。互聯網服務按年升11.0%至83億，主要由於廣告業務收入增加，部分被遊戲收入減少所抵銷。

此外，智能電動汽車等創新業務分部第二季收入為64億元，當中智能電動車的收入為62億元，期內交付27307輛小米SU7，ASP為228644元。

小米今日績前收報17.52元，全日跌0.9%。