期內建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損22.67億元，當中包括已出售投資物業累計公允價值變動之調整。去年同期公允價值虧損2為1.16億元。

恒基上半年基礎盈利為54.4億元，按年跌10%，每股基礎盈利1.22元。期內，盈利包括出讓北角「港匯東」之控股公司權益，所帶來之基礎盈利約14.07億元。此外，政府以現金合共約18.6億元補償收回集團位於粉嶺北及古洞北新發展區所持有的145萬平方呎土地，而帶來基礎盈利約10.96億元。

上半年集團應佔本港物業發展營業額較去年同期增加14%至約49.17億元，連同政府收回位於粉嶺北及古洞北新發展區內若干土地，所帶來約港幣10.55億元收益，集團應佔稅前盈利約為14.99億元。

扣除被政府以現金補償收回位於洪水橋／厦村新發展區內之土地後，集團於洪水橋仍擁有約307萬平方呎之土地 。期內，集團與該區內另一業主已共同為5幅土地提出原址換地申請，當中一幅為商住發展用途，其他則為商業用途。如全部成功換地，可為集團提供自佔樓面面積合共約340萬平方呎。

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