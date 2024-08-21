港交所（0388）今公布中期業績，集團期內營運支出及資本開支分別升7%及22%。港交所聯席營運總監及集團財務總監劉碧茵表示，集團營運開支為「睇長線」，於集團最大開支的人才及僱員方面「絕不吝嗇」，指競爭性大的環境下，人才為集團最大的本錢，未來將繼續於人才方面如培訓及僱用新人等繼續投入。
港交所期內資本開支為6.12億元，較去年上半年增加22%，主要源於開發領航星衍生產品平台（ODP）方面的支出。
劉碧茵於業績會中指出，其系統為就市場持份者需要所作出的全新改革，建立需時2至3年，而有關投資為長期投資，建立後系統使用時間或長達8至10年。她補充，若欠缺完善交易系統，則影響港交所長久競爭力。
港交所期內投資收益淨額按年跌5.79%至25.21億元，集團表示主要因保證金投資方面因保證金規模減少，以及香港結算的結算參與者的日圓抵押品比例上升令回報有所減少。劉碧茵表示，市場普遍認為9月或以後減息，而息口投資收入將下調，但集團將可動用的資金亦放於較長期的存款產品，盼今年底於投資收入部分不會出現太大波動。另外，港交所行政總裁陳翊庭補充，若息口回落對資本市場活動有正面作用，對集團的主業及其收入亦為利好因素。
此外，劉碧茵提到當日圓變為零利息時，見有較多日圓投放於該所保證金內，但沒留意保證金中各貨幣的比例。她提到因日圓升幅較大、而保證金收入較多時，港交所亦作出相應調整，於向市場參與者收取保證金時，限其繳交保證金金額的一半可為包括日圓在內的指定貨幣，將日圓保證金的比例降低。
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