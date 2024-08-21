上半年嘉里的負債比率較去年底增加6.8個百分點至40.9%，主要因完成支付上海黃浦項目的最後一期土地款項。鄭慧善回應指，認為往後負債水平維持在40至45%，或40%中段水平均是可接受水平，亦有望明年上海黃埔項目銷售後可大幅解低負債比率。集團指，希望上海黃埔項目能在2025年下半年推售，目前集中做好項目，施工正按時間表進行，謹慎控制建設開支及成本在預算範圍內。嘉里又表明對上海樓市較正面，希望勢頭可以持續，上海黃埔項目亦能抓緊窗口推售。

上半年核心盈利減少19%，集團指是由於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，而往後可入帳的中港項目金額達172億元、當中大部分於2024年下半年入帳，小部分於2025年上半年入賬。

談及推盤方面，湯耀宗指下半年會繼續推售手頭上已開盤項目，如緹外、揚海項目，其餘在售項目亦會按市場情況推售。他又指，撤辣的效應在五、六月已消化，每月成交已由三至四月份的七千多宗水平，回落至五至六月份的四千多宗水平，加上仍然受制於息口高企及經濟環境，對市場交投有比較大影響。

但他預期，若九月美儲聯啟動減息、租金回報有所提升下，踏入減息周期，自用及投資者等買家將會重投市場。而且現時息口高息主要影響一般住宅買家，豪宅所受影響較細，因為國內的高淨值資產及專業人士來港後有逼切自住需求，需購入已起好物業，帶動高端物業需求強勁，他們對價格、息口等敏感度較低，以盡快安頓為，故緹外已套現67億元，集團繼續看好本港豪宅市場，認為息口下降將更刺激相關需求。

問到未來中港買地及收併購機會，鄭慧善重申，會集中在現有項目表現及公司財務表現為先，再留意其他投資及收購，有潛力的都會繼續留意。

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