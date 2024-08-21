嘉里（0683）上半年核心少賺19%至14.03億元，純利跌55%至7.88億元，當中受到集團對古洞北新發展區持有的農地作出一次性撥備及投資物業的非現金公允價值變動。嘉里董事及香港區總經理湯耀宗在業績會上解釋，指未能就古洞農地達成補地價，主要因當地的基建目前需較長時間落成，無論排污、通水、通電等都建設需時，而且發展周期長，在高息口環境下，認為決定不投資這個項目反而是最好的決策。嘉里首席財務官鄭慧善表示，不能排除會否有其他農地未能達成補地價，「唔可以話一定無，但一定唔多」，今次已是相對大的撥備。
上半年嘉里的負債比率較去年底增加6.8個百分點至40.9%，主要因完成支付上海黃浦項目的最後一期土地款項。鄭慧善回應指，認為往後負債水平維持在40至45%，或40%中段水平均是可接受水平，亦有望明年上海黃埔項目銷售後可大幅解低負債比率。集團指，希望上海黃埔項目能在2025年下半年推售，目前集中做好項目，施工正按時間表進行，謹慎控制建設開支及成本在預算範圍內。嘉里又表明對上海樓市較正面，希望勢頭可以持續，上海黃埔項目亦能抓緊窗口推售。
上半年核心盈利減少19%，集團指是由於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，而往後可入帳的中港項目金額達172億元、當中大部分於2024年下半年入帳，小部分於2025年上半年入賬。
談及推盤方面，湯耀宗指下半年會繼續推售手頭上已開盤項目，如緹外、揚海項目，其餘在售項目亦會按市場情況推售。他又指，撤辣的效應在五、六月已消化，每月成交已由三至四月份的七千多宗水平，回落至五至六月份的四千多宗水平，加上仍然受制於息口高企及經濟環境，對市場交投有比較大影響。
但他預期，若九月美儲聯啟動減息、租金回報有所提升下，踏入減息周期，自用及投資者等買家將會重投市場。而且現時息口高息主要影響一般住宅買家，豪宅所受影響較細，因為國內的高淨值資產及專業人士來港後有逼切自住需求，需購入已起好物業，帶動高端物業需求強勁，他們對價格、息口等敏感度較低，以盡快安頓為，故緹外已套現67億元，集團繼續看好本港豪宅市場，認為息口下降將更刺激相關需求。
問到未來中港買地及收併購機會，鄭慧善重申，會集中在現有項目表現及公司財務表現為先，再留意其他投資及收購，有潛力的都會繼續留意。
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