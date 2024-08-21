近期本港公開招股（IPO）宗數多、但集資額少。港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，截至目前本港IPO宗數為43隻且見節奏加快，雖按宗數計於國際排名較高，但按集資額計其國際排名較後，她解釋指因利率高企但估值不似預期，但公司會降低其IPO發行額。她續提到，過去於衡量本港作為集資平台，往往將其注意力僅放於IPO上，但近期多間大型公司均屢發可換股債（CB），而截至目前本港再融資金額達200億美元（約1560億港元），當中最大宗再融資項目更達50億美元。
陳翊庭於業績會上表示，其再融資金額規模證明本港市場，足夠容許本港上市公司不單止做IPO，而隨其公司發展需要再融資時，本港能提供便捷及有深度的平台。陳翊庭亦提到與參與其大宗再融資項目的銀行家溝通時，發現當中再融資達25億美元的項目中，有一半認購的投資者均來自歐美地區。
另外，本港將於9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排。陳翊庭表示，該所亦就相關安排提供支援計劃，其申請已截止且獲16宗申請，而本港市場參與者並有500多個，其申請的參與者佔本港市場份額約0.01%，反映市場其準備程度不錯。她續指，該所於本周六將進行市場演練，另本月底亦會要求各參與者申報，其是否準備於惡劣天氣下不停市安排如常交易。
陳翊庭稱，今年第二季見市場氣氛有所提升，5月份該所日均成交額更達1400億元，惟市場近兩個月有所回落，但她對本港資本市場審慎樂觀，因認為本港基本面仍扎實。陳亦提到，是次中期業績為她上任行政總裁以來首次的業績，笑言「希望冇失禮大家」。
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