陳翊庭於業績會上表示，其再融資金額規模證明本港市場，足夠容許本港上市公司不單止做IPO，而隨其公司發展需要再融資時，本港能提供便捷及有深度的平台。陳翊庭亦提到與參與其大宗再融資項目的銀行家溝通時，發現當中再融資達25億美元的項目中，有一半認購的投資者均來自歐美地區。

另外，本港將於9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排。陳翊庭表示，該所亦就相關安排提供支援計劃，其申請已截止且獲16宗申請，而本港市場參與者並有500多個，其申請的參與者佔本港市場份額約0.01%，反映市場其準備程度不錯。她續指，該所於本周六將進行市場演練，另本月底亦會要求各參與者申報，其是否準備於惡劣天氣下不停市安排如常交易。

陳翊庭稱，今年第二季見市場氣氛有所提升，5月份該所日均成交額更達1400億元，惟市場近兩個月有所回落，但她對本港資本市場審慎樂觀，因認為本港基本面仍扎實。陳亦提到，是次中期業績為她上任行政總裁以來首次的業績，笑言「希望冇失禮大家」。

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