moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港交所陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元

近期本港公開招股（IPO）宗數多、但集資額少。港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，截至目前本港IPO宗數為43隻且見節奏加快，雖按宗數計於國際排名較高，但按集資額計其國際排名較後，她解釋指因利率高企但估值不似預期，但公司會降低其IPO發行額。她續提到，過去於衡量本港作為集資平台，往往將其注意力僅放於IPO上，但近期多間大型公司均屢發可換股債（CB），而截至目前本港再融資金額達200億美元（約1560億港元），當中最大宗再融資項目更達50億美元。

陳翊庭於業績會上表示，其再融資金額規模證明本港市場，足夠容許本港上市公司不單止做IPO，而隨其公司發展需要再融資時，本港能提供便捷及有深度的平台。陳翊庭亦提到與參與其大宗再融資項目的銀行家溝通時，發現當中再融資達25億美元的項目中，有一半認購的投資者均來自歐美地區。

另外，本港將於9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排。陳翊庭表示，該所亦就相關安排提供支援計劃，其申請已截止且獲16宗申請，而本港市場參與者並有500多個，其申請的參與者佔本港市場份額約0.01%，反映市場其準備程度不錯。她續指，該所於本周六將進行市場演練，另本月底亦會要求各參與者申報，其是否準備於惡劣天氣下不停市安排如常交易。

陳翊庭稱，今年第二季見市場氣氛有所提升，5月份該所日均成交額更達1400億元，惟市場近兩個月有所回落，但她對本港資本市場審慎樂觀，因認為本港基本面仍扎實。陳亦提到，是次中期業績為她上任行政總裁以來首次的業績，笑言「希望冇失禮大家」。

其他報道

TVB許濤：免費電視及內地業務成發展重點 爭取放寬發牌不合時宜條款

嘉里：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價

港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資

恒基上半年盈利跌47% 中期息維持0.5元

小米次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣 電動車收入62億

【有片：埋身擊】上證指數走勢反覆 須突破阻力才有望向上

恒基發展中期虧損擴大至6900萬 續不派息

數碼通將停運澳門流動通訊業務 客戶餘下合約服務由澳門電訊提供

永勝醫療控股上半年純利按年增25.1%  派中期息1.6仙

和黃醫藥將辦專家會議 討論免疫性血小板減少症

中國據報禁高風險信託 為城投融資

TVB免費電視業務回復正數EBITDA  集團中期虧損降至1.43億不派息

全日沽空金額增24% 京東沽空金額、比率連升兩日 金額增5.8倍

恒指收市跌120點 科指跌1.8% 成交增2% 北水流入降 京東跌8.7%

領展3年冠名贊助「領展香港高爾夫球公開賽」  總獎金200萬美元

市建局擬發債120億創港紀錄　息率定價3.35至3.55厘

銀河國際：專項債資金購存量待售房 看似利好行業

平醫：相信毛利率可持續提升

嘉華中期少賺68% 中期息0.04元 跌42%

粵豐環保少賺27% 停派中期息

被指仍拖欠強積金供款 金記：到期後一個月內處理 冀各方體諒中小企難處

沃爾瑪據報以近下限24.95美元出售京東 折讓12.9%

半日沽空金額增38% 京東沽空增9.5倍 比率35%