鷹君指，上半年核心業務營運收入下跌16.8%至13.65億元，主要由於欠缺去年同期2.77億元的一次性成本節省，因此儘管「朗濤」項目的銷售收入有所改善，但其錄得的銷售溢利仍有所下降。

此外，儘管酒店分部表現強勁，但薪金及營運開支仍受通脹壓力影響，並導致稅息折舊及攤銷前利潤（ EBITDA）錄得7%跌幅，跌至3.93億元。

鷹君指，香港酒店業績復蘇，客房及餐飲收入均有所改善，但受經營開支及借貸成本上漲，影響了LHI的整體盈利能力。於2024年上半年，LHI宣布不作中期分派。

另外，空置率和存貨水平不斷上升下，香港寫字樓租賃市場仍然不景氣。儘管朗豪坊商場表現穩定，但花園道三號及朗豪坊辦公樓的租金持續受壓，影響冠君產業信託（2778）的整體盈利能力。冠君產業信託的分派收入下跌10.6%至3.41億元，管理費收入下跌8.1%至1.57億元。

投資組合中的租金淨收入亦錄得輕微下跌0.7%至5440萬元，主要由於鷹君中心寫字樓部分的出租率及現收租金下降所致。

期內，集團財務成本上升39%至2.61億元，主要由於與去年同期相比，平均利率上升及所用銀行貸款增加所致。利息收入上升5.5%至8690萬元緩解了部分借貸成本上升的影響。

此外，應佔聯營公司業績錄得虧損1020萬元，2023年上半年虧損為470萬元，主要由於集團於報告期內應佔皇玥集團產生的經營虧損所致，該公司的收入通常於第三季度自生產及銷售月餅產生。

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