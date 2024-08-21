期内集團收入為8.67億元，按年減少28.3%，主要原因是集團堅持降本增效和聚焦主業，主動縮減非核心業務和低質量業務，降低了業務規模並削減成本和費用。

集團的毛利按年下降29.4%至約5.76億元，毛利率66.4%，較去年同期減少約1.1個百分點，今年上半年收入端下降抵消了成本端因為業務瘦身和組織優化帶來的成本降低；經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約為0.53億元，按年下降19.8%，經調整淨虧損約為0.46億元，按年收窄81.4%，主要是由於商家解決方案的廣告需求旺盛，帶動毛利和盈利的修復，以及持續的降本增效，成本費用得到有效控制。

業務分部方面，集團的訂閱解決方案業務收入為4.87億元，按年減少31.0%；毛利為2.92億元，毛利率為60.1%，毛利同比下降37.3%；付費商戶數6.8萬名，每用戶平均收入為7,083元。商家解決方案業務收入約為3.81億元，同比下降24.5%；毛利為2.84億元，毛利率從69.4%上升至74.5%；今年上半年，微盟營銷助力商戶投放的廣告毛收入約為83.42億元，同比增長19.4%，商家解決方案付費商戶下降4.4%至3.8萬名，每付費商戶平均開支為21.6萬元，上升24.9%，視頻號商業化加速之際，微盟在廣告業務中擴大領先優勢，帶動毛收入與毛利率快速增長。

展望未來，集團將聚焦場景推進AI應用商業化，發力企業級AI服務；積極探索海外市場，助力企業全球化戰略；增加收入模式，降本增效優化財務表現；秉持大客戰略垂直深耕，加速滲透行業腰部；以及深耕騰訊生態，多維探索視頻號平台機遇。

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