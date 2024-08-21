太興置業（0277）公布，創辦人陳海壽因退休而辭任公司董事會主席、董事總經理兼執行董事，並將被委任為公司榮譽主席兼資深顧問，並將交棒予其女陳恩蕙及其子陳恩霖。
公司同時公布，現年59歲、現任執行董事及副主席陳恩蕙將獲委任為公司董事會的聯席主席兼聯席董事總經理，她將不再擔任公司副主席。至於54歲、現任執行董事陳恩霖將獲委任為公司董事會聯席主席兼聯席董事總經理。目前公司另一名執董陳恩典亦是陳海壽之子。
陳恩蕙自2002年起加入集團，現擔任總經理，負責營運及公司職能。她在2017年6月15日及2019年11月13日分別獲委任為公司執行董事及副主席。她在截至2024年3月底的年度收取薪酬總額201.9萬元。
陳恩霖則在2010年加入集團，於北美及亞洲各地積累了逾30年的工作經驗，他於2021年11月24日獲委任為公司執董。他在企業融資、項目融資、資金管理、企業規劃、投資管理、項目開發、建設及工程等多個領域積累豐富的知識。在截至2024年3月底的年度，陳恩霖收取薪酬總額181.3萬元。
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