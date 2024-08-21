公司同時公布，現年59歲、現任執行董事及副主席陳恩蕙將獲委任為公司董事會的聯席主席兼聯席董事總經理，她將不再擔任公司副主席。至於54歲、現任執行董事陳恩霖將獲委任為公司董事會聯席主席兼聯席董事總經理。目前公司另一名執董陳恩典亦是陳海壽之子。

陳恩蕙自2002年起加入集團，現擔任總經理，負責營運及公司職能。她在2017年6月15日及2019年11月13日分別獲委任為公司執行董事及副主席。她在截至2024年3月底的年度收取薪酬總額201.9萬元。

陳恩霖則在2010年加入集團，於北美及亞洲各地積累了逾30年的工作經驗，他於2021年11月24日獲委任為公司執董。他在企業融資、項目融資、資金管理、企業規劃、投資管理、項目開發、建設及工程等多個領域積累豐富的知識。在截至2024年3月底的年度，陳恩霖收取薪酬總額181.3萬元。

其他報道

佳兆業健康盈警 料上半年轉蝕最多2600萬

中國東方教育上半年純年增33% 續不派中期息

微盟集團上半年虧損擴大至5.5億元 不派中期息

鷹君上半年轉蝕9.9億 中期息維持0.37元

港交所陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元

TVB許濤：免費電視及內地業務成發展重點 爭取放寬發牌不合時宜條款

嘉里：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價

港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資

恒基上半年盈利跌47% 中期息維持0.5元

小米次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣 電動車收入62億

【有片：埋身擊】上證指數走勢反覆 須突破阻力才有望向上

恒基發展中期虧損擴大至6900萬 續不派息

數碼通將停運澳門流動通訊業務 客戶餘下合約服務由澳門電訊提供

永勝醫療控股上半年純利按年增25.1% 派中期息1.6仙

和黃醫藥將辦專家會議 討論免疫性血小板減少症

中國據報禁高風險信託 為城投融資

TVB免費電視業務回復正數EBITDA 集團中期虧損降至1.43億不派息

全日沽空金額增24% 京東沽空金額、比率連升兩日 金額增5.8倍

恒指收市跌120點 科指跌1.8% 成交增2% 北水流入降 京東跌8.7%

領展3年冠名贊助「領展香港高爾夫球公開賽」 總獎金200萬美元

市建局擬發債120億創港紀錄 息率定價3.35至3.55厘

銀河國際：專項債資金購存量待售房 看似利好行業

平醫：相信毛利率可持續提升

嘉華中期少賺68% 中期息0.04元 跌42%