英皇鐘錶珠寶（0887）公布，截至2024年6月30日止6個月盈利為1.85億元，按年跌0.7%，每股盈利2.72仙，派中期息每股0.65仙，較去年同期少14.5%。
期內收入錄25.97億元，按年升11.5%，毛利7.8億元，升7.6%。經調整EBITD（利息、稅項及自家擁有旗艦店的折舊費用前盈利）為2.74億元，升2.8%。
來自香港及中國內地的收入分別為14.65億元及6.65億元，分別按年升27%及跌6.6%，並佔總收入的56.4%及25.6%。
按產品劃分，鐘錶分部的收入為16.32億元，按年跌8.6%，佔總收入比例由去年同期76.7%降至62.8%，而珠寶分部的收入增加77.4%至9.65億元，佔總收入37.2%，按年多13.9個百分點。
於今年6月底，英皇鐘錶珠寶於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共90 間店舖。期內於澳門及中國內地新開設合共4間珠寶店以擴大市場覆蓋。
英皇鐘錶珠寶主席楊諾思表示，展望未來，儘管存在短期不明朗因素，但本集團將密切監察市場情況，及時作出適當的反應，並將在擴大業務範圍的過程中保持謹慎。
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