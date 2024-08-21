期內收入5.39億元，按年跌30%，當中冷鮮肉銷售額為2.7億元，較上年同期減少39%，佔抵消內部銷售前集團總收益約50%，佔上游屠宰業務收益約86%；低溫肉製品的銷售額為1.54億元，較上年同期增加9.5%，佔抵消內部銷售前集團總收益約28%，佔下游深加工肉製品業務收益約68%。

於今年6月底，集團在上游屠宰及下游深加工肉製品業務的年產能分別約為335萬頭及5.6萬噸，與2023年底的年產能一致。

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