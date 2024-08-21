moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

達芙妮上半年多賺83%至5605萬人幣 不派中期息

女鞋類產品研發製造及銷售商達芙妮國際（0210）公布今年上半年中期業績，純利增加82.7%至5605.5萬元（人民幣·下同）；每股基本盈利為0.028元；不派中期息。毛利8576.9萬元，按年增51.6%；毛利率50.8%，按年增約1個百分點。

期内，集團營業收入增加54.4%至1.69億元，營業收入主要包括來自中國大陸的許可權費收入及貨品銷售。其中，來自許可權費收入按年增加49%，至約6860萬元，主要由於授權給線上加盟商的鞋類產品單價及整體數量較2023年同期增加所致。批發貨品銷售的營業收入約9150萬元，按年增加46%，主要由於對集團加盟商的產品銷售數量增加。

集團零售業務的營業收入主要來自「達芙妮，實驗室」品牌的線上及線下店舖，約870億元，去年同期為80萬元，按年增約9.9倍，其營業收入大幅增加主要由於此品牌於去年4月才推出。另外，集團的貨品銷售的營業收入按年增加58%，至約1億元。貨品銷售毛利率較去年同期的16.8%提升至17.2%。貨品銷售取得更好的毛利率主要由於更佳的整體售價。

展望未來，集團指長期看好中國消費市場的發展潛力，但同時也對下半年内地的經濟形勢保持謹慎觀望的態度，密切關注理性消費的發展趨勢。集團將積極求變，加大力度優化產品組合、提升供應鏈管理，完善授權和加盟模式及強化品牌建設，以從容應對挑戰，把握增長機遇。集團亦深知品牌力量，策略性地加大對「達芙妮」和「達芙妮.實驗室」品牌的投資，打造更符合市場需求的品牌形象，以實現業務可持續增長。同時，集團將把握科技驅動的電商市場蓬勃發展的機遇，調撥更多資源拓展線上銷售渠道。

於今年6月30日，集團共有89間體店和698間線上店舖，均由加盟商根據集團的授權安排經營。

其他報道

京東：沃爾瑪不再持有公司股權 不知悉股價變動其他原因

雨潤食品中期虧損收窄至1007萬元 續不派中期息

英皇鐘錶珠寶上半年賺1.85億 中期息削15%至0.65仙

太興置業創辦人陳海壽退休 子女接棒任聯席主席

佳兆業健康盈警 料上半年轉蝕最多2600萬

中國東方教育上半年純年增33% 續不派中期息

微盟集團上半年虧損擴大至5.5億元 不派中期息

鷹君上半年轉蝕9.9億 中期息維持0.37元

港交所陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元

TVB許濤：免費電視及內地業務成發展重點 爭取放寬發牌不合時宜條款

嘉里：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價

港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資

恒基上半年盈利跌47% 中期息維持0.5元

小米次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣 電動車收入62億

【有片：埋身擊】上證指數走勢反覆 須突破阻力才有望向上

恒基發展中期虧損擴大至6900萬 續不派息

數碼通將停運澳門流動通訊業務 客戶餘下合約服務由澳門電訊提供

永勝醫療控股上半年純利按年增25.1%  派中期息1.6仙

和黃醫藥將辦專家會議 討論免疫性血小板減少症

中國據報禁高風險信託 為城投融資

TVB免費電視業務回復正數EBITDA  集團中期虧損降至1.43億不派息

全日沽空金額增24% 京東沽空金額、比率連升兩日 金額增5.8倍

恒指收市跌120點 科指跌1.8% 成交增2% 北水流入降 京東跌8.7%

領展3年冠名贊助「領展香港高爾夫球公開賽」  總獎金200萬美元