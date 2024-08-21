女鞋類產品研發製造及銷售商達芙妮國際（0210）公布今年上半年中期業績，純利增加82.7%至5605.5萬元（人民幣·下同）；每股基本盈利為0.028元；不派中期息。毛利8576.9萬元，按年增51.6%；毛利率50.8%，按年增約1個百分點。
期内，集團營業收入增加54.4%至1.69億元，營業收入主要包括來自中國大陸的許可權費收入及貨品銷售。其中，來自許可權費收入按年增加49%，至約6860萬元，主要由於授權給線上加盟商的鞋類產品單價及整體數量較2023年同期增加所致。批發貨品銷售的營業收入約9150萬元，按年增加46%，主要由於對集團加盟商的產品銷售數量增加。
集團零售業務的營業收入主要來自「達芙妮，實驗室」品牌的線上及線下店舖，約870億元，去年同期為80萬元，按年增約9.9倍，其營業收入大幅增加主要由於此品牌於去年4月才推出。另外，集團的貨品銷售的營業收入按年增加58%，至約1億元。貨品銷售毛利率較去年同期的16.8%提升至17.2%。貨品銷售取得更好的毛利率主要由於更佳的整體售價。
展望未來，集團指長期看好中國消費市場的發展潛力，但同時也對下半年内地的經濟形勢保持謹慎觀望的態度，密切關注理性消費的發展趨勢。集團將積極求變，加大力度優化產品組合、提升供應鏈管理，完善授權和加盟模式及強化品牌建設，以從容應對挑戰，把握增長機遇。集團亦深知品牌力量，策略性地加大對「達芙妮」和「達芙妮.實驗室」品牌的投資，打造更符合市場需求的品牌形象，以實現業務可持續增長。同時，集團將把握科技驅動的電商市場蓬勃發展的機遇，調撥更多資源拓展線上銷售渠道。
於今年6月30日，集團共有89間體店和698間線上店舖，均由加盟商根據集團的授權安排經營。
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