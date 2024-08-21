集團指上半年純利減少超五成主要是因爲於去年確認的向投資者發行的金融工具公允價值變動（屬一次性及非現金性質），及於今年產生的以權益結算的股權激勵費用等若干項目的影響。撇除有關項目後經調整利潤為10.18億元，按年升26.9%。

上半年集團收入41.3億元，按年增加17.5%。按白酒品牌劃分，珍酒產生的收入增加17.2%至27.02億元，李渡產生的收入增加37.9%至6.74億元，湘窖產生的收入增加2.4%至4.5億元，開口笑產生的收入增加1.6%至2.2億元。

按價格範圍劃分，高端白酒產品產生的收入增加17.9%至10.9億元，次高端白酒產品產生的收入增加32.6%至16.8億元，中端及以下的白酒產品產生的收入增加2.7%至13.6億元。

期內毛利24.3億元，按年增19.2%；毛利率58.8%，較去年增加0.9個百分比。

集團指，整體毛利率的改善，歸因於上半年進一步提升次高端及以上價格範圍產品的收入貢獻；通過戰略性地減少毛利率較低的中端及以下產品的銷量，穩步提升中端及以下價格範圍內的整體毛利率；並繼續用生產成本較低的自釀基酒逐步取代與第三方合作生產的基酒；及進一步優化包裝物、能源投入等其他生產成本。至於銷售成本增加15.0%至17.1億元，與集團的整體銷售增長大致相符。

展望未來，集團對内地白酒行業的長遠發展及集團的業務仍充滿信心，將進一步鞏固集團在醬香型白酒市場以及次高端及以上白酒市場的市場地位，推動集團的可持續增長。

具體而言，集團將推出新產品，升級部分重點產品系列，進一步提高次高端及以上價格範圍的白酒產品的收入貢獻；並提高經銷商群體的質量及優化經銷渠道架構；努力增強品牌力，以支持集團的業務擴張；以及投入資源以加大集團的基酒儲存。