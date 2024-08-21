moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

藥明生物純利按年跌33.9%至14.99億元人幣 不派中期息

藥明生物（2269）公布中期業績，由於公司以及藥明合聯（2268）於銷售、營銷及行政開支均增加，再加上外匯虧損，令藥明生物期內純利按年跌33.9%至14.99億元（人民幣，下同）。每股盈利按年跌32.7%至0.37元，不派中期息。

藥明生物期內收入按年升1%至85.74億元，但由於銷售成本按年升5.9%至52.24億元，毛利按年跌5.9%至33.5億元，毛利率按年下跌2.8個百分點至39.1%。集團期內外匯虧損淨額8971萬元，去年同期則為外匯收益淨額1.68億元。

藥明生物提到，集團大部分收益來自以美元計值的銷售，而原材料、物業、廠房及設施的採購及開支，則根據不同業務安排由人民幣、美元及歐元結算。集團亦擁有以美元及歐元計值的借款，為建造和運營提供融資。

藥明生物展望，緊抓更多商業機會，通過吸引更多客戶和將更多生物藥納入其管線來提升收益。獨特的合同研究、開發及生產組織（CRDMO）平台踐行「跟隨並贏得分子」策略，審慎投資提升能力及規模，以於今年及未來持續增長。

另外，藥明生物表示，集團注意到美國國會擬訂的《生物安全法案》及相關後續修訂案，集團既沒有人類基因組學業務，亦未在全球任何業務中收集人類基因組數據。同時堅信其在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。集團將繼續密切關注該立法提案的進程，嚴格遵守開展業務地區適用法律法規的要求依法合規運營，持續承諾服務全球客戶。