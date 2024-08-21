藥明生物期內收入按年升1%至85.74億元，但由於銷售成本按年升5.9%至52.24億元，毛利按年跌5.9%至33.5億元，毛利率按年下跌2.8個百分點至39.1%。集團期內外匯虧損淨額8971萬元，去年同期則為外匯收益淨額1.68億元。

藥明生物提到，集團大部分收益來自以美元計值的銷售，而原材料、物業、廠房及設施的採購及開支，則根據不同業務安排由人民幣、美元及歐元結算。集團亦擁有以美元及歐元計值的借款，為建造和運營提供融資。

藥明生物展望，緊抓更多商業機會，通過吸引更多客戶和將更多生物藥納入其管線來提升收益。獨特的合同研究、開發及生產組織（CRDMO）平台踐行「跟隨並贏得分子」策略，審慎投資提升能力及規模，以於今年及未來持續增長。

另外，藥明生物表示，集團注意到美國國會擬訂的《生物安全法案》及相關後續修訂案，集團既沒有人類基因組學業務，亦未在全球任何業務中收集人類基因組數據。同時堅信其在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。集團將繼續密切關注該立法提案的進程，嚴格遵守開展業務地區適用法律法規的要求依法合規運營，持續承諾服務全球客戶。