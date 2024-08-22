道瓊斯工業平均指數收漲55點，升幅0.14%，報40890點。標普500指數收漲23點，升幅0.43%，報5620點。納斯達克綜合指數收漲102點，或0.58%，報17918點。

麥當勞升1.43%，報289.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而美國運通跌2.68%，報246.3元，拖累道指44點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.4元，跌0.04%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.85元，跌0.79%，亞馬遜(美：AMZN)收市報180.11元，升0.68%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報535.16元，升1.6%，英偉達(美：NVDA)收市報128.5元，升0.98%，微軟(美：MSFT)收市報424.14元，跌0.15%，Tesla (美：TSLA)收市報223.27元，升0.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報513點。德國DAX指數收漲0.5%，報18448點；法國CAC 40指數漲0.53%，報7524點；英國富時100指數收漲0.13%，報8283點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.4%，報5691點。

美國2年期債息曾跌最多2.38%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見3.8886厘，是8月14日3.8685厘後最低。收市報3.9305厘，是8月13日後收市新低，當日報3.9294厘。連跌2日，累計跌0.1355厘，對上一次連跌2日是8月13日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是8月2日。

美國10年期債息曾跌最多1.24%，是8月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見3.7595厘，是8月5日3.6653厘後最低。收市報3.801厘，是8月5日後收市新低，當日報3.7884厘。連跌4日，累計跌0.1121厘，對上一次連跌4日是8月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至13.348基點，是8月15日6.745基點後最窄。收市報13.354基點，是8月14日後收市最窄，當日報12.687基點。連續兩日收窄，累計6.554基點，對上一次連續兩日是8月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至133.548基點，是8月20日130.597基點後最窄。收市報135.345基點，是8月19日後收市最窄，當日報132.97基點。

金龍指數曾升最多2.49%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見5696.67點，是8月20日5723.14點後最高。收市報5691.25點，是8月19日後收市新高，當日報5787.17點。

道指曾升最多0.34%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為0.61%。高見40974.4點，是8月1日41096.66點後最高。收市報40890.49點，是8月19日後收市新高，當日報40896.53點。

標指曾升最多0.64%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為0.97%。高見5632.68點，是7月16日5669.67點後最高。收市報5620.85點，是7月16日後收市新高，當日報5667.2點。

納指曾升最多0.82%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見17963.07點，是7月23日18128.38點後最高。收市報17918.99點，是7月23日後收市新高，當日報17997.35點。

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