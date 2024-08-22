moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

聯儲局紀要偏鴿 美股見近一個月高 道指升55點

美債息下降，債息倒掛收窄，金龍指數創兩周最大升幅，美股上升，道指3周高，標指納指見1個月高。美國截至3月的年度非農就業人數初步下修81.8萬，為2009年以來最大下修幅度，表明勞動力市場開始放緩的時間比最初預期要早很多。鮑威爾周五於傑克遜霍爾講話前，聯儲局公布7月末會議紀要，一些與會者認為7月就已具備減息條件，多數官員稱9月減息可能是合適之舉，此外，決策者擔憂美債市場槓桿率及銀行業風險，由於會議紀要鴿派信號濃厚，市場料9月將減息。

道瓊斯工業平均指數收漲55點，升幅0.14%，報40890點。標普500指數收漲23點，升幅0.43%，報5620點。納斯達克綜合指數收漲102點，或0.58%，報17918點。

麥當勞升1.43%，報289.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而美國運通跌2.68%，報246.3元，拖累道指44點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.4元，跌0.04%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.85元，跌0.79%，亞馬遜(美：AMZN)收市報180.11元，升0.68%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報535.16元，升1.6%，英偉達(美：NVDA)收市報128.5元，升0.98%，微軟(美：MSFT)收市報424.14元，跌0.15%，Tesla (美：TSLA)收市報223.27元，升0.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報513點。德國DAX指數收漲0.5%，報18448點；法國CAC 40指數漲0.53%，報7524點；英國富時100指數收漲0.13%，報8283點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.4%，報5691點。

美國2年期債息曾跌最多2.38%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見3.8886厘，是8月14日3.8685厘後最低。收市報3.9305厘，是8月13日後收市新低，當日報3.9294厘。連跌2日，累計跌0.1355厘，對上一次連跌2日是8月13日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是8月2日。

美國10年期債息曾跌最多1.24%，是8月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見3.7595厘，是8月5日3.6653厘後最低。收市報3.801厘，是8月5日後收市新低，當日報3.7884厘。連跌4日，累計跌0.1121厘，對上一次連跌4日是8月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至13.348基點，是8月15日6.745基點後最窄。收市報13.354基點，是8月14日後收市最窄，當日報12.687基點。連續兩日收窄，累計6.554基點，對上一次連續兩日是8月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至133.548基點，是8月20日130.597基點後最窄。收市報135.345基點，是8月19日後收市最窄，當日報132.97基點。

金龍指數曾升最多2.49%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見5696.67點，是8月20日5723.14點後最高。收市報5691.25點，是8月19日後收市新高，當日報5787.17點。

道指曾升最多0.34%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為0.61%。高見40974.4點，是8月1日41096.66點後最高。收市報40890.49點，是8月19日後收市新高，當日報40896.53點。

標指曾升最多0.64%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為0.97%。高見5632.68點，是7月16日5669.67點後最高。收市報5620.85點，是7月16日後收市新高，當日報5667.2點。

納指曾升最多0.82%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見17963.07點，是7月23日18128.38點後最高。收市報17918.99點，是7月23日後收市新高，當日報17997.35點。

 

其他報道

北水增持鐵塔 減持南方恆生科技

LVMH旗下美妝品牌 擬中國裁員數百