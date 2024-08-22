個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.06%，折合報373.98元；阿里巴巴（9988）升3.07%，折合報81.36元；美團（3690）升2.05%，折合報108.32元；匯控（0005）升1.1%，折合報67.31元；建行（0939）跌0.27%，折合報5.64元。

道期現升0.075%；標期現升0.07%；納期現升0.12%。日本東證指數現升0.1%；韓國KOSPI指數現升0.05%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.25%。

VIX指數隔晚升2.45%或0.39點，報16.27點。

紐油現跌0.08%或0.06美元，報71.87美元；布油現升0%或0美元，報76.05美元；金價現跌0.03%或0.84美元，報2511.72美元；LME 銅期貨隔晚升0.6%或56美元，報9260美元。比特幣現跌0.28%或176.6美元，報61069.51美元；美國10年期債息現升0.19%或0.0075厘，報3.8085厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，瑞聲（2018）、東亞銀行（0023）、嗶哩嗶哩（9626）、藍月亮集團（6993）、BOSSINI INT'L（0592）、華晨中國（1114）、碧桂園服務（6098）、雲音樂（9899）、復星旅遊文化（1992）、東方海外（0316）、中國平安（2318）等。

藥明生物（2269）純利按年跌33.9%至14.99億元人幣，不派中期息。

珍酒李渡（6979）半年純利跌53%，不派中期息。

達芙妮（0210）上半年多賺83%至5605萬人幣，不派中期息。

京東（9618）：沃爾瑪不再持有公司股權，不知悉股價變動其他原因。

雨潤食品（1068）中期虧損收窄至1007萬元，續不派中期息。

英皇鐘錶珠寶（0887）上半年賺1.85億，中期息削15%至0.65仙。

太興置業（0277）創辦人陳海壽退休，子女接棒任聯席主席。

佳兆業健康（0876）盈警，料上半年轉蝕最多2600萬。

中國東方教育（0667）上半年純年增33%，續不派中期息。

微盟集團（2013）上半年虧損擴大至5.5億元，不派中期息。

鷹君（0041）上半年轉蝕9.9億，中期息維持0.37元。

港交所（0388）陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元。港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資。

TVB（0511）許濤：免費電視及內地業務成發展重點，爭取放寬發牌不合時宜條款。TVB免費電視業務回復正數EBITDA， 集團中期虧損降至1.43億不派息。

嘉里（0683）：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價。

恒基（0012）上半年盈利跌47%，中期息維持0.5元。

小米（1810）次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣，電動車收入62億。

恒基發展（0097）中期虧損擴大至6900萬，續不派息。

數碼通（0315）將停運澳門流動通訊業務，客戶餘下合約服務由澳門電訊提供。

永勝醫療控股（1612）上半年純利按年增25.1%， 派中期息1.6仙。

和黃醫藥（0013）將辦專家會議，討論免疫性血小板減少症。

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