恒指今早高開106點或0.62%，報17497點，大市成交金額20億元；國指今早高開50點或0.83%，報6192點。恒生科技指數開市報3490點，升1.63%。上升股份比例為7.08%，下跌為2.05%，無升跌為90.86%。