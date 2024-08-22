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恒指高開106點 科指升1.6% 小米升5.5% 友邦跌1.7%

恒指今早高開106點或0.62%，報17497點，大市成交金額20億元；國指今早高開50點或0.83%，報6192點。恒生科技指數開市報3490點，升1.63%。上升股份比例為7.08%，下跌為2.05%，無升跌為90.86%。

藍籌52隻升，10隻下跌，20隻無升跌。小米（1810）升5.59%，報18.5元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.05%，報5.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，1隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報18.5元，升5.59%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報49.2元，跌0.1%。

恒指上試50天線(17552.36點)。科指升穿10天線(3447.54點)。

佳兆業（1638）發盈警 料中期虧損擴大。無成交，報0.105元。

友邦（1299）中期多賺47% 息0.445元 新業務價值創新高兼勝預期。開市報50.5元，跌1.75%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報29.85元，無升跌。東亞銀行（0023）無成交，報9.63元。嗶哩嗶哩（9626）開市報109.1元，升1.3%。藍月亮集團（6993）無成交，報1.78元。BOSSINI INT'L（0592）無成交，報0.081元。華晨中國（1114）無成交，報3.84元。碧桂園服務（6098）開市報4.39元，無升跌。雲音樂（9899）開市報93.55元，無升跌。復星旅遊文化（1992）無成交，報3.51元。東方海外（0316）開市報108.5元，跌0.18%。中國平安（2318）開市報34.2元，升0.59%。

藥明生物（2269）純利按年跌33.9%至14.99億元人幣，不派中期息。開市報10.96元，跌3.52%。

珍酒李渡（6979）半年純利跌53%，不派中期息。開市報7.38元，跌0.27%。

達芙妮（0210）上半年多賺83%至5605萬人幣，不派中期息。開市報0.219元，無升跌。

京東（9618）：沃爾瑪不再持有公司股權，不知悉股價變動其他原因。開市報105.3元，升2.83%。

雨潤食品（1068）中期虧損收窄至1007萬元，續不派中期息。無成交，報0.136元。

英皇鐘錶珠寶（0887）上半年賺1.85億，中期息削15%至0.65仙。無成交，報0.149元。

太興置業（0277）創辦人陳海壽退休，子女接棒任聯席主席。無成交，報1.95元。

佳兆業健康（0876）盈警，料上半年轉蝕最多2600萬。無成交，報0.019元。

中國東方教育（0667）上半年純年增33%，續不派中期息。開市報2.63元，升1.94%。

微盟集團（2013）上半年虧損擴大至5.5億元，不派中期息。開市報1.26元，跌3.82%。

鷹君（0041）上半年轉蝕9.9億，中期息維持0.37元。開市報10.74元，跌0.37%。

港交所（0388）陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元。港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資。開市報230元，升0.61%。

TVB（0511）許濤：免費電視及內地業務成發展重點，爭取放寬發牌不合時宜條款。TVB免費電視業務回復正數EBITDA， 集團中期虧損降至1.43億不派息。開市報3.3元，無升跌。

嘉里（0683）：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價。無成交，報14.02元。

恒基（0012）上半年盈利跌47%，中期息維持0.5元。開市報21.55元，跌0.46%。

小米（1810）次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣，電動車收入62億。開市報18.5元，升5.59%。

恒基發展（0097）中期虧損擴大至6900萬，續不派息。無成交，報0.114元。

數碼通（0315）將停運澳門流動通訊業務，客戶餘下合約服務由澳門電訊提供。無成交，報3.86元。

永勝醫療控股（1612）上半年純利按年增25.1%， 派中期息1.6仙。無成交，報0.395元。

和黃醫藥（0013）將辦專家會議，討論免疫性血小板減少症。無成交，報28.15元。

破頂股表現

破頂股包括，萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見14.32元，開市報14.32元，升14.74%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見46.5元，開市報46.5元，升0.54%。

破底股方面

創上市新低，包括彌明生活百貨（8473）低見0.11元，開市報0.11元，跌4.35%。

創52周低，包括，大中華金融（0431）低見0.07元，開市報0.07元，跌10.26%。

異動股

上升異動股，包括，萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見14.32元，開市報14.32元，升14.74%；朗華國際集團（8026）開市報0.335元，升13.56%；眾安智慧生活服務（2271）開市報1.39元，升10.32%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.018元，升9.82%；雷士國際（2222）開市報0.86元，升7.5%；融科控股（2323）開市報0.017元，升6.25%；中國環保能源（0986）開市報0.052元，升6.12%；閩信集團（0222）開市報1.75元，升6.06%；方達控股（1521）開市報0.71元，升5.97%；小米（1810）開市報18.5元，升5.59%。

下跌異動股，包括，位元堂（0897）開市報0.213元，跌45.38%；大中華金融（0431）見52周低0.07元，開市報0.07元，跌10.26%；融信服務（2207）開市報0.54元，跌8.47%；凱順控股（8203）開市報0.231元，跌7.6%；陸控（6623）開市報10.28元，跌5.51%；能源國際投資（0353）開市報0.29元，跌4.92%；彌明生活百貨（8473）創上市新低，見0.11元，開市報0.11元，跌4.35%；大陸航空科技控股（0232）開市報0.116元，跌4.13%；石藥（1093）開市報5.45元，跌4.05%。

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