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印法院駁回美國Burger King侵權訴訟 裁定「漢堡王」為印度品牌

印度馬哈拉施特拉邦浦那地方法院公布，駁回美國漢堡王（Burger King）對印度當地同名餐廳發起的一項長達13年的侵權訴訟，並宣告「漢堡王」這個品牌屬於該印度餐廳。

美國快餐連鎖品牌漢堡王於2011年向印度浦那的一家名為「漢堡王」的本地餐館提起訴訟，指控後者侵犯其商標權，並要求法院頒發永久禁令，禁止該餐館繼續使用「漢堡王」這一名稱，並要求賠償損失。

不過，浦那地方法院指出，自1991年以來，這家餐廳一直以「漢堡王」的名稱經營，遠早於美國連鎖店漢堡王進入印度市場的時間。事實上，美國漢堡王公司成立於1953年，並於1959年在美國登記更名為「漢堡王」。

法院裁決亦指出，無發現任何證據證明被告的店面使用「漢堡王」會誤導顧客。此外，原告亦未能證明因涉嫌侵權行為而造成的任何實際經濟損失。

《印度時報》指出，印度法院上述裁決，有可能會影響此後涉及印度本地公司和跨國企業的商標糾紛案件。

 

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