會議紀要顯示，「一些與會者認為，失業率升高以及近期在降通脹方面取得的進展為本次會議減息25基點提供了合理的理由，或者說他們本來可能對減息投贊成票」。「絕大多數人表示，如果經濟數據繼續符合預期，那麼在下次會議上放寬貨幣政策可能是合適的」。

聯儲局主席鮑威爾在7月31日的記者會上表示，委員會希望等到對通脹向2%目標邁進有更大信心後再下調利率。

會議紀要顯示，「大多數與會者指出就業目標面臨的風險增加，與此同時，許多與會者稱通脹目標面臨的風險降低。一些與會者指出，勞動力市場的進一步逐步疲軟可能會演變成更嚴重的惡化」。

摩根大通資產管理公司董事總經理兼投資組合經理Priya Misra表示，「這歸結為聯儲局是否需要前置減息」，「如果風險在於勞動力市場的惡化，我會認為你應該更快行動——進行幾次50基點的減息——直到你回到中性區間，接著你的減息步伐就可以更加細微」。

期貨市場當前押注今年剩餘時間內大約減息100基點。

政策制定者在7月會議上指出，通脹已經放緩，近幾個月來朝著2%的目標取得了一些進展。

會議紀要稱，幾乎所有與會者都認為導致近期通脹下降的因素可能會在未來幾個月繼續對通脹構成下行壓力。

會議紀要幾乎沒有對聯儲局縮表計劃可能的調整給出指引，只是說，官員們「認為保持當前的縮表進程是合適之舉」。

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