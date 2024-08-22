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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌5.71點子至3.99714%，是4月24日後最低，當日報3.96542%。對上一次連跌5日是8月2日，當日拆息報4.33381%。

港元現報7.7946元貶值8點子，曾貶值最多10點子，報7.7948元，亦曾升值最多22點子，報7.7916元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.63點子至3.41%，是4月25日後最低；1星期HIBOR跌3.43點子至3.67631%，是4月25日後最低；2星期HIBOR跌5.79點子至3.91637%，是8月13日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.69點子至4.28315%，是8月9日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.3%，是8月21日後最低；12個月期HIBOR跌2.34點子至4.36095%，是2023年4月20日後最低。

美元指數現報101.227升值0.188點或0.19%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42593%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3514%，終止連續4日收窄，利差是2024年8月15日後最闊，當日差距為-1.3524%。

對上一次終止連續4日收窄，是2024年8月13日，當日利差報-1.4014%。

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