最終主持App Store工作的高管Phil Schiller正在做出這些調整，以響應監管機構的要求。監管機構勒令蘋果在iPhone、iPad和該公司其他設備上允許應用程式使用別的商店和支付方式。

長期擔任高級主管的Carson Oliver將負責領導App Store部門，而管理App Store搜索和發現等功能的主管Ann Thai將領導新團隊，負責其他商店的發行工作。二人都將向Schiller匯報工作。

Fischer在電郵中告訴他的團隊，周三「我這個想法已經有一段時間了，鑒於我們也在重組團隊以更好地應對新的挑戰和機遇，現在是時候將接力棒交給團隊中兩位傑出的領導者了」。

總部位於加利福尼亞州Cupertino的蘋果公司發言人不予置評。

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