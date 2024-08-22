美國大幅下修年度非農就業數據，加上聯儲會會議紀要釋放鴿派信號，美股隔晚上升，美期今早回吐，亞股個別發展，A股下跌，港股反覆微升。恒指10天線升穿250天線。北水流入增70%。
恒指今早高開106點，高位升146點，低位跌1點，高低波幅148點。上升股份比例為15.66%，下跌為32.75%，無升跌為51.58%。
恒指半日升69點或0.4%，報17460點，大市成交金額496億元；國指升12點或0.21%，報6154點。恒生科技指數收報3461點，升0.8%。
藍籌股成交金額261.35億元，佔大市成交52.69%；科指成份股成交金額148.98億元，佔大市成交30.03%；國指成份股成交金額212.81億元，佔大市成交42.9%。
24隻雙櫃台股，總成交0.83億元人民幣，相當於約0.91億港元，佔大市成交的0.18%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.78%，至79.35億元，佔大市成交15.99%。牛熊證成交金額39.94億元，減少6.03%；窩輪成交金額39.41億元，減少15.13%。
藍籌37隻升，44隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升8.33%，收報18.98元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌11.97%，收報5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報18.98元，升8.33%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報13.08元，跌5.9%。
恒指10天線(17296.08點)升穿250天線(17276.17點)，指數受制於50天線(17551.61點)。科指升穿10天線(3444.69點)。
北水南下合計淨流入4.78億元，較上日增加70.13%，連續第3日流入，累計流入25.54億元。北水本月累計流入346.77億元，按月減少27.68%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。
大中華金融（0431）遭港交所要求下月2日起停牌 股價暴跌87%至0.01元。創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌87.18%。
長江生命科技（0775）藥物Halneuron獲FDA快速通道資格認定。收報0.35元，升2.94%。
卡姆丹克太陽能（0712）：高院批准撤回清盤呈請。收報0.079元，升8.22%。
陸控（6623）中期轉蝕16億 不派息。收報9.23元，跌15.17%。
佳兆業（1638）發盈警 料中期虧損擴大。收報0.098元，跌6.67%。
友邦（1299）中期多賺47% 息0.445元 新業務價值創新高兼勝預期。收報53.8元，升4.67%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報29.75元，跌0.34%。東亞銀行（0023）收報9.56元，跌0.73%。嗶哩嗶哩（9626）收報104元，跌3.44%。藍月亮集團（6993）收報1.78元，無升跌。BOSSINI INT'L（0592）收報0.078元，跌3.7%。華晨中國（1114）收報3.77元，跌1.82%。碧桂園服務（6098）平上市低位4.032元，收報4.22元，跌3.87%。雲音樂（9899）收報92.3元，跌1.34%。復星旅遊文化（1992）收報3.48元，跌0.85%。東方海外（0316）收報111.9元，升2.94%。中國平安（2318）收報33.75元，跌0.74%。
藥明生物（2269）純利按年跌33.9%至14.99億元人幣，不派中期息。見52周低10.42元，收報10.46元，跌7.92%。
珍酒李渡（6979）半年純利跌53%，不派中期息。收報7.18元，跌2.97%。
達芙妮（0210）上半年多賺83%至5605萬人幣，不派中期息。收報0.23元，升5.02%。
京東（9618）：沃爾瑪不再持有公司股權，不知悉股價變動其他原因。收報104.4元，升1.95%。
雨潤食品（1068）中期虧損收窄至1007萬元，續不派中期息。收報0.134元，跌1.47%。
英皇鐘錶珠寶（0887）上半年賺1.85億，中期息削15%至0.65仙。收報0.158元，升6.04%。
太興置業（0277）創辦人陳海壽退休，子女接棒任聯席主席。收報1.95元，無升跌。
佳兆業健康（0876）盈警，料上半年轉蝕最多2600萬。收報0.019元，無升跌。
中國東方教育（0667）上半年純年增33%，續不派中期息。收報2.34元，跌9.3%。
微盟集團（2013）上半年虧損擴大至5.5億元，不派中期息。收報1.15元，跌12.21%。
鷹君（0041）上半年轉蝕9.9億，中期息維持0.37元。收報10.46元，跌2.97%。
港交所（0388）陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元。港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資。收報229.4元，升0.35%。
TVB（0511）許濤：免費電視及內地業務成發展重點，爭取放寬發牌不合時宜條款。TVB免費電視業務回復正數EBITDA， 集團中期虧損降至1.43億不派息。收報3.21元，跌2.73%。
嘉里（0683）：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價。收報14.02元，無升跌。
恒基（0012）上半年盈利跌47%，中期息維持0.5元。收報21.9元，升1.15%。
小米（1810）次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣，電動車收入62億。收報18.98元，升8.33%。
恒基發展（0097）中期虧損擴大至6900萬，續不派息。收報0.112元，跌1.75%。
數碼通（0315）將停運澳門流動通訊業務，客戶餘下合約服務由澳門電訊提供。收報3.8元，跌1.55%。
永勝醫療控股（1612）上半年純利按年增25.1%， 派中期息1.6仙。收報0.415元，升5.06%。
和黃醫藥（0013）將辦專家會議，討論免疫性血小板減少症。收報27.85元，跌1.07%。
破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.85元，收報1066.45元，跌0%；經發物業（1354）創上市新高，見17.26元，收報15.78元，跌1.74%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見18.8元，收報18.5元，升14.48%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升5.36%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.1元，收報8.02元，跌0.99%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.159元，收報0.155元，升12.32%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.153元，收報0.153元，升2.68%；中國中車（1766）創52周高，見5.32元，收報5.27元，跌0.19%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見14.58元，收報14.06元，升12.66%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見47.35元，收報47元，升1.62%；華夏亞投債（3141）創52周高，見14.61元，收報14.61元，升0.14%。
45隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.88元，收報2.91元，跌2.35%；朗詩（0106）低見0.033元，收報0.033元，跌15.38%；九毛九（9922）低見2.35元，收報2.37元，跌1.66%；稻香（0573）低見0.56元，收報0.58元，跌6.45%；農夫山泉（9633）低見27.9元，收報27.95元，跌1.24%；包浩斯（0483）低見0.24元，收報0.26元，無升跌；彌明生活百貨（8473）低見0.11元，收報0.11元，跌4.35%；中國新經濟投資（0080）低見0.05元，收報0.052元，跌8.77%；朗詩綠色管理（0106）低見0.033元，收報0.033元，跌15.38%；大中華金融（0431）低見0.01元，收報0.01元，跌87.18%。
68隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.182元，收報0.184元，跌1.08%；周生生（0116）低見6.21元，收報6.27元，跌0.63%；東風集團股份（0489）低見1.97元，收報1.97元，跌2.48%；蒙牛（2319）低見12.02元，收報12.04元，跌2.27%；石藥（1093）低見4.97元，收報5元，跌11.97%；藥明生物（2269）低見10.42元，收報10.46元，跌7.92%；信義光能（0968）低見3.01元，收報3.06元，跌3.77%；香港中旅（0308）低見0.98元，收報1元，無升跌；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.495元，收報0.5元，跌1.96%；阿里影業（1060）低見0.365元，收報0.365元，跌1.35%。
異動股
上升異動股，包括，愛得威建設集團（6189）收報0.197元，升25.48%；金涌投資（1328）收報0.072元，升24.14%；百信國際（0574）收報0.047元，升23.68%；新達控股（8471）收報0.225元，升19.68%；富一國際控股（1470）收報0.039元，升18.18%；一元宇宙（1616）收報0.015元，升15.38%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見18.8元，收報18.5元，升14.48%；中國環保能源（0986）收報0.056元，升14.29%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.058元，升13.73%。
下跌異動股，包括，大中華金融（0431）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌87.18%；位元堂（0897）收報0.204元，跌47.69%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.249元，跌36.15%；豐展控股（1826）收報0.045元，跌21.05%；家鄉互動（3798）創上市新低，見0.91元，收報0.91元，跌20.18%；富通科技（0465）收報0.35元，跌19.54%；百得利控股（6909）收報0.68元，跌19.05%；威鋮國際（1002）收報0.055元，跌17.91%；百能國際能源（8132）收報0.056元，跌17.65%；日贏控股（1741）收報0.038元，跌17.39%；中木國際（1822）收報0.255元，跌16.39%。
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