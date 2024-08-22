香港業務於2024年上半年錄得應佔溢利港幣13.1億元，按年下降21.4%，主要由於金融工具減值損失增加所致。核心業務撥備前經營溢利增加3.8%。淨利息收入按年上升7%，淨息差擴闊14個基點。服務費及佣金收入淨額輕微下降1.8%。鑑於宏觀及地緣政治局勢持續不明朗，企業及投資者取態仍然審 慎。然而，第三方保單銷售收入及投資活動上升，抵消了部分貸款相關費用收入的減少。 經營支出上升6.6%，主要由於東亞在數碼科技及能力方面的投資所帶動。

東亞續稱，中國內地商業房地產行業客戶持續面對困境，當中以離岸融資尤為嚴峻。該行與受影響的借款客戶合作重組貸款，但由於地產商未能解決資金流動性問題，貸款回收較預期緩慢。同時，由於抵押品價值下跌，東亞亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。

在此情況下，風險管理仍為該行首要之務，將致力收窄高風險敞口及進一步推動貸款組合多元化，香港客戶貸款餘額因而較2023年底輕微下跌。存款水平則按貸款需求而加以謹慎管理。

中國內地業務方面，東亞中國上半年錄得經營收入25.63億元，按年下降3.2%，按固定匯率計算則持平。與去年下半年比較，經營收入回升6.4%，主要由於東亞中國具針對性地開拓新業務及應對不利市場環境。由於競爭加劇及貸款利率下調，淨利息收入按年下降6.8%，至19.16億元。淨息差收窄6個基點至2.01%。在貿易融資、銀團貸款及財資產品銷售的帶動下，非利息收入穩步增長，上升9.6%，至6.47 億元。

由於持續在數碼化和資訊科技方面作出投資，以及與互聯網貸款業務量掛鈎的平台費用增加，經營支出上升2.5%，至16.66億元。貸款總額較2023年底增長5.3%至1,491.19億元，主要由於東亞中國在國家政策支持的目標策略行業和貿易融資業務方面穩步上升，而對房地產的風險敞口則持續減低。

金融工具之減值損失減少13.7%，至港幣7.19億元。同時，東亞中國透過有序退出高風險客戶，並加快追收款項，減值貸款比率較2023年底下降2個基點，至2.66%。因此，淨溢利達1.1億元，扭轉去年下半年錄得的虧損，但按年仍下跌19%。

零售銀行方面，淨溢利於上半年錄得4.2%增長。受惠利率上升及新客戶存款穩定流入，淨利息收入上升5.4%。儘管受按揭業務相關費用收入下降所拖累，期內服務費收入仍表現平穩。雖然證券交易活動量持續低迷，但單位信託基金及固定收益產品銷售增加，帶動投資相關收入有所回升。銀行保險業務亦表現良好，新造年度化保費穩步上升。

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