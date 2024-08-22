京西重工（2339）公布，建議「二供一」。即每持有兩股京西重工股份獲發一股京西重工供股股 份，供股價為每股0.168元，較午市收市價0.195元折讓13.85%，發行最多 2.87億股供股股份，籌集最多約4820萬或扣除專業費用及其他相關費用後淨額將最多為約4650萬。供股將會按非包銷基準進行。
供股所得，集團指當中55%用於波蘭及捷克共和國生產廠房的營運資金，包括僱員薪酬、 購買原材料及其他開支；25%用作公司於香港總部的營運資金，包括僱員薪酬、租金開支及專業費用。
以及20%用本集團於波蘭及法國技術中心的營運資金，包括工程師的薪酬。
京西重工主要從事製造、銷售及買賣汽車零部件及元件以及提供技術服務，核心產品為懸架產品。集團指，鑒於地緣政治緊張局勢，包括但並不限於俄烏戰爭及以巴衝突，所造成的全球市場經濟及商業環境的不確定性，認為需要為集團之營運發展補充財務資源。
集團指供股適合籌集資金，亦已考慮其他籌資替代方案，包括債務融資、配售新股及公開發售。由於債務融資會導致額外利息負擔並令集團須承擔還款責任，故認為債務融資並未為適當的替代方案。就配售新股份而言，此舉將攤薄現有股東的股權，而供股將允許合資格股東按比例維持彼等各自於公司的股權，並可參與公司的未來發展。與公開發售相比，供股好處在於可讓股東在市場上出售未繳股款權利。
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