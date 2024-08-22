瑞聲科技（2018）公布，中期多賺2.57倍，至5.37億元人民幣(下同)，期內收入升22%至112.47億元，毛利率增7.4個百分點至21.5%。公司指，根據董事會審議通過的現行派息政策，集團實施末期派息制，股息派付比率為15%，不再派付中期股息。
公司指，毛利率的顯著提升主要得益於手機市場復蘇態勢，來自聲學、光學以及精密結構件等業務的產品組合改善，精益運營帶來的持續效率提升以及Premium Sound Solutions（PSS）併表帶來的貢獻。其中，集團現有業務（不包含PSS相關業務）收入為97.3億元，毛利率為20.9%；PSS相關業務併表收入為15.2億元，毛利率為25.0%。報告期內，集團現有業務持續擴大市場份額，提高運營效率，毛利率按年顯著提升6.8個百分點，盈利能力持續改善。
聲學業務收入34.6億元，增4.1%，主要由於上半年全球智能手機市場回暖，出貨量重回增長軌道。受益於集團高端聲學平台持續導入主力機型以及揚聲器出貨量提升，毛利率為29.9%，提升4.4個百分點。
PSS相關業務併表收入為15.2億元，毛利率為25.0%。集團的車載聲學業務持續突破，PSS與集團的協同效應逐漸顯現。
光學業務實現收幣22.1億元，增長24.9%，主要由於智能手機光學行業需求復蘇及集團在中高規格市場份額提升帶來的更高出貨量和單價改善。毛利率改善至4.7%，較去年同期顯著提升21.7個百分點，其中塑膠鏡頭毛利率提升27.4個百分點至16.7%，光學模組毛利率增長11.8個百分點至5.7%。
電磁傳動及精密結構件業務，該合併分部收入為36.6億元，增長1.1%。該合併分部收入毛利率為22.9%，上升3.6個百分點，馬達及精密結構件業務毛利率均有改善3-6個百分點，主要因為高端馬達產品持續放量和集團不斷優化精密結構件產品結構，重視成本管控。轉軸、散熱和筆電機殼等結構件產品的放量是未來重要增長動力。
傳感器及半導體業務收入為3.89億元，下降21.2%，主要由於新項目延期至2024年下半年。毛利率為16.4%，上升5.1個百分點，主要因為高毛利產品收入佔比的提升。
未來，終端AI加速落地及人機交互方式革新，有望推動消費電子行業新的換機周期。集團將以創造極致體驗為使命，專注技術創新，通過跨學科產品開發鞏固其感知體驗解決方案全球領導者的地位。
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