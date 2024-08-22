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壽司郎北京首間分店昨開幕 午後排隊料等逾十小時 店內使用內地海產防核污

日本連鎖壽司店壽司郎在香港深受歡迎，分店遍布港九新界，近日更進軍北京。日媒報道，壽司郎北京首家分店位於西城區的西單大悅城商場，佔地500平方米。報道指，上午11點半分店開門前，已有大批顧客等位，中午過後預計等待時間超過10小時。

報道指，福島處理水排海啟動後，中國政府全面暫停進口日本水產品。因此，北京新店使用中國產的海膽、鮑魚以及世界各地的食材，提供200多款菜品，售價為每碟由10元人民幣（約200日圓）起。

報道引述一位來自北京的34歲女性顧客表示，女兒很喜歡食迴轉壽司，今年7月全家去大阪旅遊時去了壽司郎，形容北京分店的味道和日本一模一樣 ，食材亦很新鮮。

壽司郎於2021年在廣東省開設門店，為內地首間門市，隨著北京門店的開業，該集團在中國的門店數目已增至45家。

 

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