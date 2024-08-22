報道指，福島處理水排海啟動後，中國政府全面暫停進口日本水產品。因此，北京新店使用中國產的海膽、鮑魚以及世界各地的食材，提供200多款菜品，售價為每碟由10元人民幣（約200日圓）起。

報道引述一位來自北京的34歲女性顧客表示，女兒很喜歡食迴轉壽司，今年7月全家去大阪旅遊時去了壽司郎，形容北京分店的味道和日本一模一樣 ，食材亦很新鮮。

壽司郎於2021年在廣東省開設門店，為內地首間門市，隨著北京門店的開業，該集團在中國的門店數目已增至45家。

其他報道

京西重工建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%

半日沽空金額減12% 小米沽空增119%

永嘉中期虧損收窄 不派息

恒指半日升69點 科指升0.8% 北水流入增70% 小米升8% 石藥跌11%

北京京客隆發盈警 料上半年淨虧損擴大至最多9500萬人幣

東亞半年盈利跌兩成 中期息削14%至0.31元

大中華金融遭港交所要求下月2日起停牌 股價暴跌87%至0.01元

長江生命科技藥物Halneuron獲FDA快速通道資格認定

香港航空明年1月中恢復營運香港與澳洲黃金海岸直飛航線

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日

聯儲局會議紀要：一些與會者認為7月已具備減息條件

印法院駁回美國Burger King侵權訴訟 裁定「漢堡王」為印度品牌

A股今年退市公司數目料再創新高

IFR：文遠知行推遲美國IPO 需提交更多文件澄清中國監管問題

卡姆丹克太陽能：高院批准撤回清盤呈請

涉恒大醜聞 據報羅兵咸遭內地罰停業半年

陸控中期轉蝕16億 不派息

恒指高開106點 科指升1.6% 小米升5.5% 友邦跌1.7%

佳兆業發盈警 料中期虧損擴大

友邦中期多賺47% 息0.445元 新業務價值創新高兼勝預期

港股ADR升49點 夜期高水123點 平保、東方海外、瑞聲等業績

聯儲局紀要偏鴿 美股見近一個月高 道指升55點

北水增持鐵塔 減持南方恆生科技

LVMH旗下美妝品牌 擬中國裁員數百