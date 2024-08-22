中期碧服收入按年增1.5%至210.46億元，來自於第三方收入按年增4.8% 至207.79億元。集團指，出於謹慎性原則，自2023年8月起對若干信用風險顯著上升的客戶提供服務後，於集團完成履約義務且已收取該等客戶的對價時，方將收取的對價確認為收入。剔除該影響，期內來自於第三方收入按年增 6.7% 至211.44億元。

公司同時宣佈，自2024年8月22日（今日）起成立追討欠款委員會，兩名執行董事，包括總裁、一名獨立非執行董事及兩名核心管理層已獲委任為追討欠款委員會成員，且總裁兼執行董事獲委任為該委員會主席。

集團指，成立追討欠款委員會的目的是促進貿易應收款項能及時回收，提高有關集團收回貿易應收款項相關事宜之決策及執行效率，保障經營性現金流，協助公司董事會維持穩健及有效的風險管理及內部監控系統，有效防範風險，並定期向董事會匯報追討進展，建議董事會於適當時候採取恰當公司行動，以保障公司股東利益。

六大業務收入方面，物業管理服務上半年收入按年增4.6%至127.52億元，佔總收入60.6%，按年增1.8個百分點；社區增值服務上半年收入按年增6% 至19.98億元，佔總收入9.5% ，按年增0.4個百分點；非業主增值服務幣 上半年收入按年跌63.4%至3.56億元，佔總收入1.7%，按年跌3個百分點，主要因集團主動壓降關聯方交易規模所致。

「三供一業」業務中，上半年來自物業管理及其他相關服務收入按年增30.6%至24.67億元，佔總收入比約 11.7%，按年增2.6個百分點，而供熱服務上半年收入按年增8%至8.77億元，佔總收入約4.2%，按年增0.3個百分點。

城市服務上半年收入按年跌9.4%至21.7億元，佔總收入10.3%，按年跌1.2個百分點；商業運營服務上半年收入按年跌37.9 %至3.32億元，佔總收入1.6%，按年跌1個百分點。

期內，整體毛利率下降 3.7 個百分點至約 21.2%，若剔除收併購帶來的無形資產—合同及客戶關係及品牌等攤銷成本因素及於其他毛利率下降原因 影響後 ，經調整後整體毛利率為 25.3%，按年跌2.1個百分點。

上半年碧服經營活動所得現金淨額2.70億元，按年跌87.7%。該顯著下降主要是因上半年淨利潤按年下降;因風險客商業務和小業主收費不及規模增長速度，使得綜合收費率同比下降，進而導致應收賬款增加;受外部環境等不利因素影響，預存物業費下降;及因日常經營活動產生的階段性資金 波動。

上半年碧服貿易應收款項淨額約185億元，較2023年底再增21.22億元，由於各業務綜合收費 進展有待提升，主要為集團物業管理服務及城市 服務的客戶回款週期變長 ， 同時因「 三供一業 」業務收入規模增加較快導致相應貿易應收款 增長所致。

截至上半年末，集團來自碧桂園（2007）的貿易應收款為26.71億元，較2023 年底減少8670萬元，集團相應沖回來自碧桂園的貿易應收款已計提的預期信用虧損準備總額為約6870萬元。

其他報道

京西重工建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%

半日沽空金額減12% 小米沽空增119%

永嘉中期虧損收窄 不派息

恒指半日升69點 科指升0.8% 北水流入增70% 小米升8% 石藥跌11%

北京京客隆發盈警 料上半年淨虧損擴大至最多9500萬人幣

東亞半年盈利跌兩成 中期息削14%至0.31元

大中華金融遭港交所要求下月2日起停牌 股價暴跌87%至0.01元

長江生命科技藥物Halneuron獲FDA快速通道資格認定

香港航空明年1月中恢復營運香港與澳洲黃金海岸直飛航線

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日

聯儲局會議紀要：一些與會者認為7月已具備減息條件

印法院駁回美國Burger King侵權訴訟 裁定「漢堡王」為印度品牌

A股今年退市公司數目料再創新高

IFR：文遠知行推遲美國IPO 需提交更多文件澄清中國監管問題

卡姆丹克太陽能：高院批准撤回清盤呈請

涉恒大醜聞 據報羅兵咸遭內地罰停業半年

陸控中期轉蝕16億 不派息

恒指高開106點 科指升1.6% 小米升5.5% 友邦跌1.7%

佳兆業發盈警 料中期虧損擴大

友邦中期多賺47% 息0.445元 新業務價值創新高兼勝預期

港股ADR升49點 夜期高水123點 平保、東方海外、瑞聲等業績

聯儲局紀要偏鴿 美股見近一個月高 道指升55點

北水增持鐵塔 減持南方恆生科技

LVMH旗下美妝品牌 擬中國裁員數百