今次雙方再簽署深化合作協議，標誌着深港科技生態圈將邁向更深層次發展。合作備忘錄由數碼港行政總裁鄭松岩與前海管理局副局長劉桂林簽署，並獲數碼港主席陳細明、前海管理局常務副局長黃曉鵬等共同見證。

根據合作備忘錄，雙方將發揮各自優勢，共同推動在人工智能、金融科技及樂齡科技等創新產業協同及發展。數碼港和前海管理局將加強海外聯合推廣，拓展招商引資合作渠道，以及支持政策協同創新方面的合作和項目互認。數碼港及前海深港青年夢工場將互設展示廳及工作空間等，同時雙方亦共同探索在香港建立合作平台，為內地企業拓展海外市場提供涵蓋國際法務、會計、風險管理、融資、行銷、供應鏈等全方位服務。

數碼港主席陳細明表示，期待透過是次合作共同把數碼港與前海打造成為深港科技創新的新引擎，為香港初創企業及科研團隊提供更多元化的支援，助他們在內地市場開拓更廣闊的發展空間，同時幫助更多深圳及大灣區企業善用數碼港作為國際跳板『走出去』，拓展東南亞及國際市場。前海管理局副局長劉桂林表示，雙方共同將前海深港青年夢工廠和數碼港打造成為面向香港青年、香港企業、具有國際影響力的新質生產力創新創業平臺，有效促進深港兩地科技創新合作，支援香港建設國際創新科技中心。

數碼港亦積極推進流浮山建立新創科設施，把握「北部都會區」對接深圳前海、南山一帶的發展優勢和機遇。利用先進技術，推動新經濟與傳統經濟融合，涵蓋金融科技、智能生活和數碼娛樂等領域，成為青年人才和初創企業的孵化基地，推動現代服務業科技發展，輻射大灣區市場。