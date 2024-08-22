證監指出，從有關資產管理、上市、發牌及虛擬資產的一系列數據可見，香港資本市場於2024年第二季在多方面取得了令人鼓舞的進展。

4月至6月季度在香港註冊成立的基金數據繼續向好，截至6月底的管理資產按季增加7%，而季內錄得淨資金流入亦按季增加80%。

虛擬資產方面，已在香港上市的亞洲首批6隻虛擬資產現貨ETF的交投保持暢順，截至8月中的總市值為24億元）。此外，證監會於季內接獲17宗虛擬資產交易平台牌照申請。

證監會行政總裁梁鳳儀女士表示，最新的季度數據和持續的佳勢，一再印證該會的策略方針見效。證監將堅定不移地促進市場的連繫、創新和可持續發展，而最重要的是維護市場的廉潔，務求香港在既有的成就上再上一層樓。日後，證監會將繼續努力不懈，確保香港資本市場保持競爭力和韌性，以應對環球的逆風、多變的趨勢及突如其來的挑戰。”

為了確保香港市場保持國際競爭力，證監會參與擬定有關在惡劣天氣下維持市場正常交易和其他運作的方案，而港交所（0388）將於9月下旬實施有關安排。證監會亦一直與港交所合作，透過引入庫存股份機制及檢討企業管治框架來強化上市市場。

至於投資者保障和打擊失當行為方面，證監會在經過具標誌性意義的高等法院審訊後成功令三名人士被定罪，三人參與了組織極為嚴密的操縱市場計劃。此外，證監會於季內對5名人士作出紀律處分，他們分別被暫時吊銷牌照或禁止重投業界7個月至4年不等。

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