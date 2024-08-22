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至於內地客戶會否接受保證利率較低的分紅保單，陳榮聲指雖然內地一般市場客群大部分購買保證保單，但友邦客群主要為中產以上客群，有能力理解分紅險在低息環境優點，事實上內地客戶來港購買保險不少是分紅單，對此已有認識，因此認為他們會較其他保險公司更有優勢。債息收益率下行會否產生投資利差，陳榮聲指他們過去已投資長期國債鎖定長期回報，現時資產配置負債，看不到有利差風險。

本港業務新業務價值按年上升26%，陳榮聲指內地保單利率下調，增加內地訪客來港購買保險吸引力，第2季內地訪客業務在去年高基數下仍有雙位數增長，他們對本港保險需求在下半年不會減弱。另外，本地人口老化、保障缺口大，本地客戶需求將繼續維持強勁，市場仍有增長空間。

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