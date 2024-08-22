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友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

友邦保險（1299）內地業務新業務價值，以固定匯率計算按年增長36%，內地周一（19日）公布，9月起調低普通型保險產品預定利率（即保證回報）至2.5厘，為去年8月以來再度下調。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，去年6月起已推出分紅保險產品，雖然保證利率下調，但會有股權等長期投資，讓客戶在低息環境下考慮購買，上半年分紅保單已佔內地代理渠道銷售10%，因應利率下行，他們會提供更多分紅保險產品和種類。

 

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至於內地客戶會否接受保證利率較低的分紅保單，陳榮聲指雖然內地一般市場客群大部分購買保證保單，但友邦客群主要為中產以上客群，有能力理解分紅險在低息環境優點，事實上內地客戶來港購買保險不少是分紅單，對此已有認識，因此認為他們會較其他保險公司更有優勢。債息收益率下行會否產生投資利差，陳榮聲指他們過去已投資長期國債鎖定長期回報，現時資產配置負債，看不到有利差風險。

本港業務新業務價值按年上升26%，陳榮聲指內地保單利率下調，增加內地訪客來港購買保險吸引力，第2季內地訪客業務在去年高基數下仍有雙位數增長，他們對本港保險需求在下半年不會減弱。另外，本地人口老化、保障缺口大，本地客戶需求將繼續維持強勁，市場仍有增長空間。

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