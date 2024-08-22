相關報道：友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

友邦股價今年表現偏弱，對於會否再提升股息和回購的資本回饋以提振股價，鍾家富則表示會繼續審慎、可持續、漸進派息政策，並在4月公布的新資本管理政策下繼續現有回購計劃，下一步會在明年3月全年業績再作公布。

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，公司業務是長期性質，每年產生強勁的新業務， 轉化為可預測的盈利來源，對未來業務前景相當有信心。該行業績不只反映新業務價值增長，亦反映有能力將之轉化為盈利和吸引的資本回報，有信心未來繼續達成強勁業績表現，相信終會在股價反映。

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