友邦保險（1299）上半年新業務價值好過預期，同時意外公布2023年至2026年的每股營運利潤（OPAT）複合年均增長率為9至11%的目標，帶動今日股價上升逾5%。集團首席財務總監鍾家富（Garth Jones）指，今年上半年業績加強他們對OPAT達到目標的信心，OPAT增長來自每年的新業務為未來提供盈利，目標反映該行未來增長前景有很大信心，同時反映執行業務達到保單回報符合預期的能力，包括管理索償、開支等。
友邦股價今年表現偏弱，對於會否再提升股息和回購的資本回饋以提振股價，鍾家富則表示會繼續審慎、可持續、漸進派息政策，並在4月公布的新資本管理政策下繼續現有回購計劃，下一步會在明年3月全年業績再作公布。
集團首席執行官兼總裁李源祥表示，公司業務是長期性質，每年產生強勁的新業務， 轉化為可預測的盈利來源，對未來業務前景相當有信心。該行業績不只反映新業務價值增長，亦反映有能力將之轉化為盈利和吸引的資本回報，有信心未來繼續達成強勁業績表現，相信終會在股價反映。
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