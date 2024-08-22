網媒「胡．說樓市」早前報道，長實（1113）旗下#LYOS有取消交易的買家收到要求清還差價的律師信。中原創辦人施永青在旗下媒體《AM730》專欄撰文表示，基於合約精神是商業社會運作的基礎，他認為發展商是有合法權利去要求買家履約或補差價的，如果這樣的行為亦被輿論否定，香港的合約精神就會蕩然無存，天下勢必大亂。
施永青在內地亦有從事地產代理生意，他舉例指，內地輿論大多同情因樓價下跌而蒙受損失的小買家。結果鼓勵了違約者經常聚眾生事，要求發展商退訂或減價作賠償，而社會還視之為維權運動。「另一方面，地方政府為了維穩，有時竟會向發展商施壓，要求順從違約民眾的要求。如是令發展商的很多原有預算都紛紛落空，有些因而資金鏈斷裂，釀成債務危機。」
施永青提到，近期有外商撤離中國，除了因為中國受到美國的打壓外，中國社會缺乏合約精神，亦是一個阻嚇因素。「香港難得有遵守合約的傳統，希望社會輿論好好予以保護。」
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