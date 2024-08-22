香港金管局與迪拜金管局今天宣布，將於2024年9月16日在香港合辦首屆聯合氣候金融會議。會議將於線上線下同步進行。
香港金管局與迪拜金管局於去年12月宣布成立合作伙伴關係，是次會議旨在促進香港與迪拜在可持續金融範疇日漸深化的合作。
在邁向淨零轉型過程中，許多亞洲和中東地區均面對同樣的挑戰，包括如何減少對化石燃料的倚賴及轉型至可持續的增長模式。 是次會議將聚焦轉型金融的機遇與挑戰，以帶動地區間的務實對話。
會議議程將包括香港金管局總裁余偉文與迪拜金管局總裁莊思滔的爐邊談話，以及知名講者就有關淨零轉型願景、投資和未來發展方向的專題討論。
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