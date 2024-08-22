香港金管局與迪拜金管局於去年12月宣布成立合作伙伴關係，是次會議旨在促進香港與迪拜在可持續金融範疇日漸深化的合作。

在邁向淨零轉型過程中，許多亞洲和中東地區均面對同樣的挑戰，包括如何減少對化石燃料的倚賴及轉型至可持續的增長模式。 是次會議將聚焦轉型金融的機遇與挑戰，以帶動地區間的務實對話。

會議議程將包括香港金管局總裁余偉文與迪拜金管局總裁莊思滔的爐邊談話，以及知名講者就有關淨零轉型願景、投資和未來發展方向的專題討論。

其他報道

撻訂賠差價︱施永青：發展商有合法權利追差價 否則合約精神蕩然無存

友邦：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映

友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

雷軍回應「小米賣一輛車虧6萬多」：還在投入期 希望大家理解

滬指連跌三個交易日 創板指五連挫

【有片：埋身擊】黃金白銀有望進一步向上 應維持低位買入策略

東方海外績前獲匯豐上調評級、目標價 曾升逾5%

人民幣7月國際支付比例升至4.74%創新高 全球排名第四

證監會：上季牌照申請數目增8% 香港註冊基金管理資產按季升7%

數碼港與前海管理局再簽合作備忘錄 推動AI、金融科技及樂齡科技

碧桂園服務中期核心盈利跌32%至18.4億人幣 續不派息

首佳科技未來5個財年計劃派股息不少於4000萬元

壽司郎北京首間分店昨開幕 午後排隊料等逾十小時 店內使用內地海產防核污

瑞聲中期多賺2.5倍 不再派付中期股息

京西重工建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%

半日沽空金額減12% 小米沽空增119%

永嘉中期虧損收窄 不派息

恒指半日升69點 科指升0.8% 北水流入增70% 小米升8% 石藥跌11%

北京京客隆發盈警 料上半年淨虧損擴大至最多9500萬人幣

東亞半年盈利跌兩成 中期息削14%至0.31元

大中華金融遭港交所要求下月2日起停牌 股價暴跌87%至0.01元

長江生命科技藥物Halneuron獲FDA快速通道資格認定

香港航空明年1月中恢復營運香港與澳洲黃金海岸直飛航線