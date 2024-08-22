恒指今早高開106點，高位升261點，低位跌1點，高低波幅263點，是8月15日後收市新高，當日報357.18點。上升股份比例為25.83%，下跌為34.17%，無升跌為39.99%。

恒指收市升249點或1.44%，報17641點，大市成交金額974億元，較上日增加3.81%，是8月16日1014.05億元成交後最多；國指升82點或1.34%，報6224點。恒生科技指數收報3508點，升2.16%。

藍籌股成交金額545.58億元，佔大市成交56.01%；科指成份股成交金額302.69億元，佔大市成交31.07%；國指成份股成交金額444.81億元，佔大市成交45.66%。

24隻雙櫃台股，總成交1.46億元人民幣，相當於約1.59億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.09%，至89.92億元，佔大市成交9.23%。牛熊證成交金額46.92億元，增加10.37%；窩輪成交金額43億元，減少7.39%。

藍籌53隻升，27隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升9.02%，收報19.1元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌14.44%，收報4.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報19.1元，升9.02%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報13.38元，跌3.74%。

恒指10天線(17314.13點)升穿250天線(17276.89點)，指數升穿50天線(17555.22點)，上試100天線(17711.62點)。科指升穿10天線(3449.37點)，上試50天線(3555.25點)。

北水南下合計淨流出0.83億元，終止連續2日流入。北水本月累計流入341.15億元，按月減少28.85%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.51%，是8月16日後最大升幅，當日升幅為2.13%。高見17652.8點，是8月20日17661.69點後最高。今日收市報17641點，是7月18日後收市新高，當日報17778.41點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月16日。

科指曾升最多2.31%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為3.02%。高見3513.66點，是8月20日3556.74點後最高。收市報3508.61點，是8月19日後收市新高，當日報3517.09點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月16日。

國指曾升最多1.44%，是8月19日後最大升幅，當日升幅為1.78%。高見6230.45點，是8月20日6261.07點後最高。收市報6224.24點，是8月19日後收市新高，當日報6225.86點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月16日。

午後消息股表現

友邦（1299）：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映。友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢。友邦中期多賺47% 息0.445元 新業務價值創新高兼勝預期。收報54.45元，升5.93%。

小米（1810）董事長雷軍回應「小米賣一輛車虧6萬多」：還在投入期 希望大家理解收報19.1元，升9.02%。

東方海外（0316）績前獲匯豐上調評級、目標價 曾升逾5%。收報114.8元，升5.61%。

碧桂園服務（6098）中期核心盈利跌32%至18.4億人幣 續不派息。平上市低位4.032元，收報4.15元，跌5.47%。

首佳科技（0103）未來5個財年計劃派股息不少於4000萬元。收報0.3元，升3.45%。

瑞聲（2018）中期多賺2.5倍 不再派付中期股息。收報31.25元，升4.69%。

京西重工（2339）建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%。收報0.195元，無升跌。

永嘉（3322）中期虧損收窄 不派息。收報0.168元，無升跌。

北京京客隆（0814）發盈警 料上半年淨虧損擴大至最多9500萬人幣。平上市低位0.365元，收報0.365元，跌8.75%。

東亞（0023）半年盈利跌兩成 中期息削14%至0.31元。收報9.55元，跌0.83%。

今早及隔晚消息股表現

大中華金融（0431）遭港交所要求下月2日起停牌 股價暴跌87%至0.01元。創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌87.18%。

長江生命科技（0775）藥物Halneuron獲FDA快速通道資格認定。收報0.36元，升5.88%。

卡姆丹克太陽能（0712）：高院批准撤回清盤呈請。收報0.079元，升8.22%。

陸控（6623）中期轉蝕16億 不派息。收報9.54元，跌12.32%。

佳兆業（1638）發盈警 料中期虧損擴大。收報0.096元，跌8.57%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報106.3元，跌1.3%。藍月亮集團（6993）收報1.82元，升2.25%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.08元，跌1.23%。華晨中國（1114）收報3.77元，跌1.82%。雲音樂（9899）收報93.05元，跌0.53%。復星旅遊文化（1992）收報3.51元，無升跌。東方海外（0316）收報114.8元，升5.61%。中國平安（2318）收報34.3元，升0.88%。

藥明生物（2269）純利按年跌33.9%至14.99億元人幣，不派中期息。見52周低10.14元，收報10.4元，跌8.45%。

珍酒李渡（6979）半年純利跌53%，不派中期息。收報7.1元，跌4.05%。

達芙妮（0210）上半年多賺83%至5605萬人幣，不派中期息。收報0.23元，升5.02%。

京東（9618）：沃爾瑪不再持有公司股權，不知悉股價變動其他原因。收報106元，升3.52%。

雨潤食品（1068）中期虧損收窄至1007萬元，續不派中期息。收報0.137元，升0.74%。

英皇鐘錶珠寶（0887）上半年賺1.85億，中期息削15%至0.65仙。收報0.161元，升8.05%。

太興置業（0277）創辦人陳海壽退休，子女接棒任聯席主席。見52周低1.95元，收報1.95元，無升跌。

佳兆業健康（0876）盈警，料上半年轉蝕最多2600萬。收報0.019元，無升跌。

中國東方教育（0667）上半年純年增33%，續不派中期息。收報2.33元，跌9.69%。

微盟集團（2013）上半年虧損擴大至5.5億元，不派中期息。收報1.16元，跌11.45%。

鷹君（0041）上半年轉蝕9.9億，中期息維持0.37元。收報10.4元，跌3.53%。

港交所（0388）陳翊庭：至今本港再融資金額達200億美元。港交所劉碧茵：營運支出及資本開支均為長線投資。收報231.8元，升1.4%。

TVB（0511）許濤：免費電視及內地業務成發展重點，爭取放寬發牌不合時宜條款。TVB免費電視業務回復正數EBITDA， 集團中期虧損降至1.43億不派息。收報3.17元，跌3.94%。

嘉里（0683）：古洞農地因高息環境及長發展周期而未能達成補地價。收報14.1元，升0.57%。

恒基（0012）上半年盈利跌47%，中期息維持0.5元。收報21.95元，升1.39%。

小米（1810）次季經調整淨利潤升20%至61.75億人幣，電動車收入62億。收報19.1元，升9.02%。

恒基發展（0097）中期虧損擴大至6900萬，續不派息。收報0.112元，跌1.75%。

數碼通（0315）將停運澳門流動通訊業務，客戶餘下合約服務由澳門電訊提供。收報3.81元，跌1.3%。

永勝醫療控股（1612）上半年純利按年增25.1%， 派中期息1.6仙。收報0.435元，升10.13%。

和黃醫藥（0013）將辦專家會議，討論免疫性血小板減少症。收報28.35元，升0.71%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.9元，收報1066.5元，無升跌；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1044.05元，收報1044.05元，升0.01%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見93.2元，收報93.2元，升6.21%；經發物業（1354）創上市新高，見17.26元，收報14.4元，跌10.34%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見19.76元，收報19.52元，升20.79%；美的置業（3990）創52周高，見7.65元，收報7.59元，升1.88%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升5.36%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.1元，收報8.02元，跌0.99%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.45元，收報0.45元，升2.27%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.175元，收報0.175元，升26.81%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；獅子山集團（1127）創52周高，見1.6元，收報1.6元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.155元，收報0.153元，升2.68%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.88元，收報2.98元，無升跌；瑞安房地產（0272）低見0.59元，收報0.6元，無升跌；朗詩（0106）低見0.029元，收報0.03元，跌23.08%；廣汽集團（2238）低見2.49元，收報2.5元，跌1.57%；九毛九（9922）低見2.34元，收報2.41元，無升跌；稻香（0573）低見0.56元，收報0.59元，跌4.84%；譚仔國際（2217）低見0.88元，收報0.89元，跌2.2%；農夫山泉（9633）低見27.85元，收報28.6元，升1.06%；包浩斯（0483）低見0.24元，收報0.265元，升1.92%；彌明生活百貨（8473）低見0.11元，收報0.11元，跌4.35%。

100隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.182元，收報0.184元，跌1.08%；周生生（0116）低見6.21元，收報6.25元，跌0.95%；東風集團股份（0489）低見1.97元，收報2元，跌0.99%；蒙牛（2319）低見12元，收報12.32元，無升跌；石藥（1093）低見4.83元，收報4.86元，跌14.44%；藥明生物（2269）低見10.14元，收報10.4元，跌8.45%；信義光能（0968）低見3.01元，收報3.09元，跌2.83%；潤啤（0291）低見22.2元，收報22.6元，跌1.31%；華潤啤酒（0291）低見22.2元，收報22.6元，跌1.31%；大酒店（0045）低見5.15元，收報5.17元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，國恩控股（8121）收報2.95元，升31.7%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.04元，收報0.033元，升26.92%；齊家控股（8395）收報0.85元，升26.87%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.175元，收報0.175元，升26.81%；連達科技控股（0889）收報0.34元，升25.93%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.176元，升24.82%；愛得威建設集團（6189）收報0.193元，升22.93%；中國順客隆（0974）收報1.19元，升22.68%；奧傳思維控股（8091）收報0.029元，升20.83%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見19.76元，收報19.52元，升20.79%；新達控股（8471）收報0.227元，升20.74%。

下跌異動股，包括，大中華金融（0431）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌87.18%；位元堂（0897）收報0.209元，跌46.41%；龍皇集團（8493）收報0.062元，跌31.11%；泰達生物（8189）收報0.181元，跌24.58%；創輝珠寶（8537）收報0.34元，跌23.6%；朗詩（0106）創上市新低，見0.029元，收報0.03元，跌23.08%；豐展控股（1826）收報0.045元，跌21.05%；中國金融投資管理（0605）創上市新低，見0.122元，收報0.125元，跌20.38%；家鄉互動（3798）創上市新低，見0.88元，收報0.91元，跌20.18%。

其他報道

撻訂賠差價︱施永青：發展商有合法權利追差價 否則合約精神蕩然無存

友邦：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映

友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

雷軍回應「小米賣一輛車虧6萬多」：還在投入期 希望大家理解

滬指連跌三個交易日 創板指五連挫

【有片：埋身擊】黃金白銀有望進一步向上 應維持低位買入策略

東方海外績前獲匯豐上調評級、目標價 曾升逾5%

人民幣7月國際支付比例升至4.74%創新高 全球排名第四

證監會：上季牌照申請數目增8% 香港註冊基金管理資產按季升7%

數碼港與前海管理局再簽合作備忘錄 推動AI、金融科技及樂齡科技

碧桂園服務中期核心盈利跌32%至18.4億人幣 續不派息

首佳科技未來5個財年計劃派股息不少於4000萬元

壽司郎北京首間分店昨開幕 午後排隊料等逾十小時 店內使用內地海產防核污

瑞聲中期多賺2.5倍 不再派付中期股息

京西重工建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%

半日沽空金額減12% 小米沽空增119%

永嘉中期虧損收窄 不派息

恒指半日升69點 科指升0.8% 北水流入增70% 小米升8% 石藥跌11%