moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新鴻基公司中期扭虧賺7540萬派息0.12元 探索按揭創新產品

經營消費金融、信貸服務及投資管理的新鴻基公司（0086）公布6月底止中期業績扭虧為盈，期內股東應佔溢利達7540萬元，每股中期息0.12元，與去年一樣。該集團股價收報2.55元，升1.59%。

以亞洲聯合財務為首的消費金融業務稅前盈利按年減少27.7%至只有4億元，當中減值虧損按年增加31.1%至3.86億元。香港業務年內新增貸款66.73億元，至6月底貸款結餘89.9億，撇賬率達8%，按年增加2.8個百分點。

至於內地消費信貸在6月底貸款結餘19.29億元，撇賬率1.8%，按年減少8.1個百分點。在港以新鴻基信貸名義經營的按揭貸款業務方面，稅前盈利貢獻大減65.1%至只有2500萬元，並因應管理數宗違約個案，因此錄減值虧損撥備3380萬元，去年並無作出相關撥備。截至6月底其按揭貸款結餘22.99億元，在樓市面對下行壓力下，貸款估值比率為74.4%。公司正探索創新產品和市場失序帶來的機會。

新鴻基公司投資管理業務期內稅前虧損按年大減58.4%至3.58億元。基金管理業務則獲利130萬元，按年大減92%。集團執行主席李成煌表示，上半年他們一直保持審慎策略，並繼續回購票據。雖然減息預期帶來一些紓緩的作用，但今年仍將會是複雜的一年。他們對市場前景保持審慎樂觀，同時繼續減少市場風險敞口。

其他報道

恒指收市升249點 見1個月收市價新高 科指升2.1% 北水午後轉流出

金管局與迪拜金管局將於下月在港合辦首屆聯合氣候金融會議

撻訂賠差價︱施永青：發展商有合法權利追差價 否則合約精神蕩然無存

友邦：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映

友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

雷軍回應「小米賣一輛車虧6萬多」：還在投入期 希望大家理解

滬指連跌三個交易日 創板指五連挫

【有片：埋身擊】黃金白銀有望進一步向上 應維持低位買入策略

東方海外績前獲匯豐上調評級、目標價 曾升逾5%

人民幣7月國際支付比例升至4.74%創新高 全球排名第四

證監會：上季牌照申請數目增8% 香港註冊基金管理資產按季升7%

數碼港與前海管理局再簽合作備忘錄  推動AI、金融科技及樂齡科技

碧桂園服務中期核心盈利跌32%至18.4億人幣 續不派息

首佳科技未來5個財年計劃派股息不少於4000萬元

壽司郎北京首間分店昨開幕 午後排隊料等逾十小時 店內使用內地海產防核污

瑞聲中期多賺2.5倍 不再派付中期股息

京西重工建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%

半日沽空金額減12% 小米沽空增119%

永嘉中期虧損收窄 不派息

恒指半日升69點 科指升0.8% 北水流入增70% 小米升8% 石藥跌11%

北京京客隆發盈警 料上半年淨虧損擴大至最多9500萬人幣

東亞半年盈利跌兩成 中期息削14%至0.31元

大中華金融遭港交所要求下月2日起停牌 股價暴跌87%至0.01元