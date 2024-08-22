經營消費金融、信貸服務及投資管理的新鴻基公司（0086）公布6月底止中期業績扭虧為盈，期內股東應佔溢利達7540萬元，每股中期息0.12元，與去年一樣。該集團股價收報2.55元，升1.59%。
以亞洲聯合財務為首的消費金融業務稅前盈利按年減少27.7%至只有4億元，當中減值虧損按年增加31.1%至3.86億元。香港業務年內新增貸款66.73億元，至6月底貸款結餘89.9億，撇賬率達8%，按年增加2.8個百分點。
至於內地消費信貸在6月底貸款結餘19.29億元，撇賬率1.8%，按年減少8.1個百分點。在港以新鴻基信貸名義經營的按揭貸款業務方面，稅前盈利貢獻大減65.1%至只有2500萬元，並因應管理數宗違約個案，因此錄減值虧損撥備3380萬元，去年並無作出相關撥備。截至6月底其按揭貸款結餘22.99億元，在樓市面對下行壓力下，貸款估值比率為74.4%。公司正探索創新產品和市場失序帶來的機會。
新鴻基公司投資管理業務期內稅前虧損按年大減58.4%至3.58億元。基金管理業務則獲利130萬元，按年大減92%。集團執行主席李成煌表示，上半年他們一直保持審慎策略，並繼續回購票據。雖然減息預期帶來一些紓緩的作用，但今年仍將會是複雜的一年。他們對市場前景保持審慎樂觀，同時繼續減少市場風險敞口。
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