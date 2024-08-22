集團指，期內盈利能力進一步改善，主要歸功於規模效應帶來的收 益，上半年毛利率提升10.3個百分點至35%，受惠業務規模的擴大、核心在線音樂業務的強勁商業化表現帶來經營槓桿持續提效，以及版權成本的一次性調整讓上半年毛利率提升了約2.6個 百分點。

上半年集團加強以音樂為中心的變現能力，會員訂閱收入繼續保持上升趨勢，按年增長25.5%。

其他報道

新鴻基公司中期扭虧賺7540萬派息0.12元 探索按揭創新產品

全日沽空金額增0.49% 小米沽空增1.3倍 比率降至17%

恒指收市升249點 見1個月收市價新高 科指升2.1% 北水午後轉流出

金管局與迪拜金管局將於下月在港合辦首屆聯合氣候金融會議

撻訂賠差價︱施永青：發展商有合法權利追差價 否則合約精神蕩然無存

友邦：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映

友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

雷軍回應「小米賣一輛車虧6萬多」：還在投入期 希望大家理解

滬指連跌三個交易日 創板指五連挫

【有片：埋身擊】黃金白銀有望進一步向上 應維持低位買入策略

東方海外績前獲匯豐上調評級、目標價 曾升逾5%

人民幣7月國際支付比例升至4.74%創新高 全球排名第四

證監會：上季牌照申請數目增8% 香港註冊基金管理資產按季升7%

數碼港與前海管理局再簽合作備忘錄 推動AI、金融科技及樂齡科技

碧桂園服務中期核心盈利跌32%至18.4億人幣 續不派息

首佳科技未來5個財年計劃派股息不少於4000萬元

壽司郎北京首間分店昨開幕 午後排隊料等逾十小時 店內使用內地海產防核污

瑞聲中期多賺2.5倍 不再派付中期股息

京西重工建議二供一籌4820萬 作價折讓近14%

半日沽空金額減12% 小米沽空增119%

永嘉中期虧損收窄 不派息

恒指半日升69點 科指升0.8% 北水流入增70% 小米升8% 石藥跌11%

北京京客隆發盈警 料上半年淨虧損擴大至最多9500萬人幣