雲音樂（9899）公布中期業績，盈利增1.75倍至8.09億元（人民幣，下同），剔除股本結算的股權款項的影響，上半年實現經調整淨利潤8.8億元，升1.65倍，不派息。期內收入增4.1%至40.7億元。
集團指，期內盈利能力進一步改善，主要歸功於規模效應帶來的收 益，上半年毛利率提升10.3個百分點至35%，受惠業務規模的擴大、核心在線音樂業務的強勁商業化表現帶來經營槓桿持續提效，以及版權成本的一次性調整讓上半年毛利率提升了約2.6個 百分點。
上半年集團加強以音樂為中心的變現能力，會員訂閱收入繼續保持上升趨勢，按年增長25.5%。
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