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百度次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期 美股盤前暫升近1%

百度（9888）公布今年第二季業績，期內收入為339.31億元（人民幣、下同），按年跌0.37%，稍遜市場預期，淨利潤為54.88億元，按年升5%；經調整後淨利潤就按年跌8%至73.96億元，勝預期的66.82億元。

集團次季經調整EBITDA按年升0.34%至91.47億元，百度核心收入為267億元，按年增長1%；在線營銷收入為192億元，按年跌2%；非在線營銷收入為75億元，同比增長10%，主要由智能雲業務帶動。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏指出，第二季智能雲持續加速，抵銷在線營銷收入持續面臨的宏觀阻力，並為百度核心營收帶來增長。此外，集團加快百度搜索的創新步伐，短期內對貨幣化產生影響，但長期來看會取得成功。蘿蔔快跑亦取得新突破，近乎在整個武漢提供100%的全無人駕駛叫車服務，近日亦開始對最新RT6汽車進行規模化全無人道路測試。

百度期內自動駕駛服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約89.9萬單，按年增長26%；截至7月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過700萬單。

百度今日績前收報86.5元，升1.82%；美股（美：BIDU）盤前暫升近1%。

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