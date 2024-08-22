中國順客隆（0974）公布，截至今年6月底止半年虧損1875萬元（人民幣，下同），較去年同期虧損1275萬元擴大，每股虧損0.06元，續不派息。
期內收入3.08億元，按年跌4.6%，毛利3878萬元，倒退15.8%。
中國順客隆解釋，收益減少主要是由於受市場環境影響零售店銷售減少，及部分客戶團購業務需求減少所致。期內零售店業務所得收益約為2.31億元，按年跌9.4%。
批發分銷業務所得收益約為7690萬元，按年升13.3%，收益增加主要是由於部分經銷品牌市場影響力增加使得銷售增加，及部分經銷品牌銷售增加所致。
期內公司新增4家零售店並關閉或轉加盟3家零售店。於今年6月底，公司總共有62家零售店，分 別在中國廣東省有61家零售店及澳門有1家零售店。
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