季內遊戲及相關增值服務淨收入增6.7%至201億元，毛利率為70%，按年升2.6個百分點，主要受惠產品組合的變動，期內網易推出多款新遊戲，並在全球領先的遊戲平台上亮相，包括《螢火突擊》、《七日世界》和《永劫無間》等；有道的淨收入13億元，較去年多9.5%，經營虧損較去年同期收窄74.9%；雲端音樂收入增4.7%至20億元。

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網易CEO兼董事丁磊表示，過去二十年集團建立強大的研發和運營能力，隨著擁有更高質量和覆蓋更多流派的游戲組合不斷增長，及在中國和全球範圍內擴大影響力，未來繼續創新，與合作伙伴探索機會，推動下一波游戲趨勢。除了游戲之外，雲音樂和有道今年也將繼續增長。