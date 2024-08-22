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東亞李民橋：相信為內地作CRE撥備的最壞時期已經過去

東亞銀行（0023）公布中期業績，受期內減值撥備按年增加19%至29.77億元，集團解釋內地商業房地產（CRE）繼續是影響資產質素的主因，同時令東亞純利按年跌兩成至21.11億元。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，該行於上半年已進一步將內地CRE的風險敝口佔整個該行貸款組合比例減至5.9%，相信為內地CRE作出撥備的最壞時期已經過去（believe the worst for provisioning for China CRE is now behind us）。

李民橋於業績會中提到，截至今年6月底，東亞整體減值損失當中，有52%為與內地CRE相關，香港CRE有關的則為24%。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，該行於過去兩年半間一直收緊有關內地CRE貸款風險敞口，他提到今年上半年沒見有太多與內地CRE相關貸款質素評級下調，以及其所帶來的「驚喜」，於期內有關內房CRE貸款質素評級下調個案只見一兩宗，其數字若於一年前時可能或會高達5至8宗。

於本港CRE方面，李民橋稱，該行密切管理有關貸款質素，指出相關的不良貸款率亦不顯著，他提到港CRE貸款當中有85%為有抵押品擔保，亦提到東亞會繼續為支持本港CRE及提供貸款。

東亞銀行風險總監陳淑佩提到，集團於今年上半年因與港CRE相關的貸款而增撥備，涉及3個本地物業投資者，當中有貸款金額較大的兩名投資者，因於高息環境下影響令還款困難，令東亞於期內下調其貸款質素評級。她續提到，當中亦涉及個別客戶的抵押品價值下跌，因而令該行增加撥備，但該行沒要求該客戶加押抵押品。

據東亞提供的簡報所示，東亞截至今年6月底，集團與非CRE相關的貸款額為3970億元，截2022年12月時的3590億元升11%。而與CRE貸款相關的貸款額，於6月底達1380億元，較同期的1900億元下跌27%。

東亞銀行財務總監杜曉明提到，截至今年6月底，香港CRE貸款額佔該行貸款組合12.2%，指出該行將繼續為財務狀况良好及擁強勁現金流提供新貸款。

 

 

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