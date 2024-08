東亞銀行(0023)公布中期業績,受期內減值撥備按年增加19%至29.77億元,集團解釋內地商業房地產(CRE)繼續是影響資產質素的主因,同時令東亞純利按年跌兩成至21.11億元。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示,該行於上半年已進一步將內地CRE的風險敝口佔整個該行貸款組合比例減至5.9%,相信為內地CRE作出撥備的最壞時期已經過去(believe the worst for provisioning for China CRE is now behind us)。