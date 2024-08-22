上半年萬物雲收入為175.6億元，按年增長9.6%。其中，社區空間居住消費服務板塊收入為101億元，按年增長11.8%；商企和城市空間綜合服務板塊收入為60.7億元，按年增長7.0%；AIoT及BPaaS解決方案服務板塊收入為13.9億元，按年增長5.7%；剔除開發商影響後，報告期內集團收入為153.6億元，按年增長16.2%。

上半年整體毛利率按年跌1.5個百分點至13.6%﹔主要受到開發商業務毛利率下降和物業及設施管理服務拓展客戶底盤的影響。當中社區空間居住消費服務毛利率為15.1%，按年增0.2個百分點﹔商企和城市空間綜合服務毛利率為7.1%，按年跌4.1個百分點﹔AIoT及BPaaS解決方案服務毛利率按年跌0.9個百分點至31.6%。

截至上半年末，集團現金及現金等價物為121.97億元，按年減少33.75億元或跌21.68%﹔貿易應收款達到94.45億元，較去年底67.81億元增加39.3%。來自關聯方的貿易應收款項及應收票據為38.18億元，較去年底的24.87億元增加53.5%。

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