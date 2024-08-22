集團上季淨營業額總額為61.27億元，按年升16%；當中增值服務按年升11%至25.66億元，主要由於大會員、直播及其他增值服務的付費用戶數量增加；廣告收入升30%至20.37億元；移動遊戲收入按年增加13%至10.07億元；IP衍生品及其他亦按年減少4%至5.16億元。

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第二季單用戶的日均使用時長也從去年同期的94分鐘增長至99分鐘。隨著集團社區的進一步發展以及持續整合商業化產品，變現效率不斷提高，期內廣告收入依舊保持強勁勢頭，同比增長30%。今年6月集團成功推出首款策略遊戲《三國：謀定天下》，吸引了數以百萬計的玩家，充分展示在ACG遊戲以外的運營能力。

嗶哩嗶哩今日收市報106.3元，跌1.3%，績後美股（美：BILI）盤前暫報14.5美元，升3.4%。

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