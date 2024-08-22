嗶哩嗶哩（9626）公布今年第二季業績，期內淨虧損按年收窄至6.08億元（人民幣、下同），經調整淨虧損亦按年收窄至2.71億元；日均活躍用戶（DAU）按年增加6%至1.023億人。
集團上季淨營業額總額為61.27億元，按年升16%；當中增值服務按年升11%至25.66億元，主要由於大會員、直播及其他增值服務的付費用戶數量增加；廣告收入升30%至20.37億元；移動遊戲收入按年增加13%至10.07億元；IP衍生品及其他亦按年減少4%至5.16億元。
嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第二季單用戶的日均使用時長也從去年同期的94分鐘增長至99分鐘。隨著集團社區的進一步發展以及持續整合商業化產品，變現效率不斷提高，期內廣告收入依舊保持強勁勢頭，同比增長30%。今年6月集團成功推出首款策略遊戲《三國：謀定天下》，吸引了數以百萬計的玩家，充分展示在ACG遊戲以外的運營能力。
嗶哩嗶哩今日收市報106.3元，跌1.3%，績後美股（美：BILI）盤前暫報14.5美元，升3.4%。
其他報道
萬物雲上半年核心少賺2.7% 中期息連特別息共派1.022人幣
百度次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期 美股盤前暫升近1%
新鴻基公司中期扭虧賺7540萬派息0.12元 探索按揭創新產品
全日沽空金額增0.49% 小米沽空增1.3倍 比率降至17%
恒指收市升249點 見1個月收市價新高 科指升2.1% 北水午後轉流出
撻訂賠差價︱施永青：發展商有合法權利追差價 否則合約精神蕩然無存
友邦：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映
證監會：上季牌照申請數目增8% 香港註冊基金管理資產按季升7%
數碼港與前海管理局再簽合作備忘錄 推動AI、金融科技及樂齡科技